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Гороскоп на июнь 2021 для Козерога: вас ждут большие успехи и важные перемены!

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Понедельник 31 мая 2021 16:42
Гороскоп на июнь 2021 для Козерога: вас ждут большие успехи и важные перемены! Коллаж РБК-Украина: Гороскоп на июнь 2021 для Козерога
Автор: Светлана Мащенко

Гороскоп на июнь 2021 от известного астролога расскажет знаку Зодиака Козерог, что ждет представителей зодиакального круга в первый месяц лета. Что будет происходить в сфере отношений, финансов, карьеры - читайте ниже в нашем материале.

Прогнозом на июнь для Козерога с нами поделилась известный астролог Арина Артуровна. Эксперт рекомендует читать гороскоп по своему Асценденту (восходящему знаку).

"В июне на первом месте будет собственное здоровье и все, что связано с повседневной жизнью и хлопотами. Заметные трудности могут быть в отношениях с начальством и подчиненными, домашним персоналом, с коллегами, особенно из-за взятых на себя непосильных обязательств перед другими. Этим сферам стоит уделить внимание", - говорит астролог.

По словам астролога, может быть сильная внутренняя тревога, быстрая ранимость, критический ум в отношении себя и других, неуверенность в своих силах, чрезмерная болезненная практичность, нервозность.

Обязательно нужно следить за здоровьем и не перерабатывать на работе. Так как могут быть нервные срывы и ухудшение самочувствия. В партнерстве и семье должно проходить все гладко, но это не самое лучшее время для новых знакомств. Возможно, кто-то из бывших напомнит о себе.

"Начало лета - прекрасное время для совершенствования фигуры и укрепления здоровья. Фитнес, пробежки в парке, танцы, велосипедные прогулки - все, что связано с физическими нагрузками, сейчас даст максимальный эффект, не упустите момент и обязательно подключите к этому вашего партнера или друга - результат будет еще ярче, а отношения крепче. Укрепляйте иммунитет, ведите здоровый образ жизни и больше бывайте на природе", - добавила Арина Артуровна.

Ранее астролог рассказала также, что в июне ждет Овна, Тельца, Близнецов, Рака, Льва, Деву, Весы, Скорпиона и Стрельца.

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