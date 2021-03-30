Гороскоп на апрель для Водолея: астролог рассказала, в какой сфере вы обречены на успех

Эксперт считает, что в апреле Водолею обеспечен успех, популярность и симпатии противоположного пола. Это может быть связано с детьми, организацией праздников, публичными выступлениями, презентациями, преподаванием и обучением, играми, развлечениями и спортом.

"С помощью своей активности и инициативности вы сможете завоевать внимание нужной вам аудитории. В этот период успешно будут проходить любые увлечения, продвижение своего творчества, финансовые спекуляции, любовные истории. Ваши дети могут порадовать вас своими успехами и достижениями. Возможны выигрыши и подарки", - прогнозирует Арина Артуровна.

Очень благоприятное время для СМИ, пиар-статей и других интеллектуальных профессий, а также для коммерции и посреднической деятельности. Продуктивно будут проходить встречи с нужными людьми, разного рода переговоры. Хорошо для сдачи экзаменов или зачетов, защиты дипломов и проектов, а также для поездок рабочего характера.

При этом следует быть аккуратнее, так как многих не порадует ваш успех и достижения.

"В этом месяце вы можете столкнуться с завистью близких, обманом или мошенничеством родственников, друзей и просто посторонним хейтом в социальных сетях. Остерегайтесь интриг, сплетен, постороннего информационного мусора и дезинформациии. Уделите время своему автомобилю, пройдите ТО, так как вероятные поломки автомобиля и ДТП", - добавила астролог.