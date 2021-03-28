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Гороскоп на апрель для Стрельца: весна принесет вам ключевые перемены

Новина українською → Воскресенье 28 марта 2021 19:00
Гороскоп на апрель для Стрельца: весна принесет вам ключевые перемены Коллаж РБК-Украина: Гороскоп на апрель 2021 для Стрельца
Автор: Светлана Мащенко

Гороскоп на апрель 2021 для знака Зодиака Стрелец подскажет, к каким важным переменам вам нужно быть готовыми во второй месяц весны. Читайте ниже в материале, что ждет Стрельца в следующем месяце.

Прогноз на апрель составила известный астролог Арина Артуровна. Эксперт рекомендует читать гороскоп по своему Асценденту (восходящему знаку).

В апреле Стрельцу придется брать ответственность за себя и других людей, чтоб построить долгосрочное партнерство в любой сфере.

"Это время для оформления договоров, контрактов, переговоров, продуктивного общение, получение юридических или других консультационных услуг. Активизация партнеров, клиентов и конкурентов (врагов)", - пишет астролог.

В финансовой сфере нужно быть бдительным, так как могут быть нерациональные вложения средств, неудачные спекуляции, чрезмерные траты на детей, развлечения. Также потери от игр на бирже, азартных игр, казино и т. д. В течение месяца ваша команда может принести краткосрочную прибыль.

Благоприятно будут проходить всевозможное обучения, интересные нетворкинги, посещения курсов, выставок, театров, дела связанные с детьми, их обучением, спортом, играми, развлечениями. Может возникнуть интерес к чему-нибудь или появление нового хобби.

"При правильном распределении ролей и общению, вам будет сопутствовать успех и везение в вопросах любви и брака. Возможно, вы испытаете что-то особенное, что раннее не удавалось", - добавила Арина Артуровна.

Ранее астролог также поделилась гороскопом на апрель 2021-го года для Овна, Тельца, Близнецов, Рака, Льва, Девы, Весов и Скорпиона.

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