Гороскоп на квітень для Водолія: астролог розповіла, в якій сфері ви приречені на успіх

Експерт вважає, що у квітні Водолію забезпечений успіх, популярність і симпатії до протилежної статі. Це може бути пов'язано з дітьми, організацією свят, публічними виступами, презентаціями, викладанням і навчанням, іграми, розвагами та спортом.

"За допомогою своєї активності і ініціативності ви зможете завоювати увагу цільової аудиторії. У цей період успішно будуть проходити будь-які захоплення, просування своєї творчості, фінансові спекуляції, любовні історії. Ваші діти можуть порадувати вас своїми успіхами і досягненнями. Можливі виграші та подарунки", - прогнозує Аріна Артуровна.

- Дуже сприятливий час для ЗМІ, піар-статей та інших інтелектуальних професій, а також для комерції та посередницької діяльності. Продуктивно будуть проходити зустрічі з потрібними людьми, різного роду переговори. Добре для здачі іспитів або заліків, захисту дипломів і проектів, а також для поїздок робочого характеру.

При цьому слід бути акуратніше, так як багатьох не порадує ваш успіх і досягнення.

"У цьому місяці ви можете зіткнутися із заздрістю близьких, обманом чи шахрайством родичів, друзів і просто стороннім хейтом в соціальних мережах. Остерігайтеся інтриг, пліток, стороннього інформаційного сміття і дезінформаціїї. Приділіть час своєму автомобілю, пройдіть ТО, так як вірогідні поломки автомобіля та ДТП", - додала астролог.