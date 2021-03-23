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Гороскоп на апрель для Тельца: месяц будет наполнен таинственностью и любовью

Новина українською → Вторник 23 марта 2021 20:00
Гороскоп на апрель для Тельца: месяц будет наполнен таинственностью и любовью Гороскоп на апрель 2021 для Тельца (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Гороскоп на апрель 2021 для знака Зодиака Тельца обещает много событий связанных с личной жизнью. Придется проявить осторожность, так как могут появиться люди из прошлого. Однако в целом месяц обещает быть радостным и со многими приятными изменениями.

Гороскопом на апрель для Тельца поделилась известный астролог Арина Артуровна. Специалист рекомендует читать прогноз по своему Асценденту (восходящему знаку). Что ждет Тельцов в середине весны – читайте в материале ниже.

В апреле у Тельца появятся возможности для повышения доходов, вследствие профессионального роста, спекулятивных действий в бизнесе или карьерного роста. Либо же будет финансовая помощь от родителей, помощь со стороны, подарки и возможность получить выгоду от влиятельных людей или начальства. Особенно хорошо пойдет теневой бизнес, медицина, сферы, связанные с морем и водой, живностью, доходы от творчества.

А вот в сфере личных отношения возможны интересные сюрпризы. Романтические увлечения могут быть тайными, участие в треугольниках, или надуманная любовь, которая присутствует только в вашей голове.

Вероятны любовные взаимоотношения из прошлого, особенно те, в которых пострадали вы. Непредвиденные развязки любовных историй. Информация, которую вы получите в этом месяце, может содержать тонкие намеки или скрытый смысл, понятный лишь только вам.

"На первый план выступят ваша интуиция, подсознание и мечты, которые помогут разобраться в запутанных ситуациях. Возможны тайные поездки и контакты с незнакомыми людьми", - рассказала астролог.

Она предупредила, что в апреле у Тельца могут быть неприятности и негативные известия. Вынужденные переезды, судебные разбирательства, несвобода выбора, кто-то попытается подчинить себе вашу волю, поставить вас перед неким выбором, так же есть указание на болезнь кого-то из родственников, зависимость от других людей и ограниченные инициативы.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что ждет Овнов в апреле 2021 года.

А также мы писали о том, что астрологи назвали знаки Зодиака, которым повезет в любви в конце марта.

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