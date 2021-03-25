ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Гороскоп на апрель для Раков: месяц принесет много приятных неожиданностей

Новина українською → Четверг 25 марта 2021 20:00
Гороскоп на апрель для Раков: месяц принесет много приятных неожиданностей Фото: Гороскоп на апрель 2021 года для Раков (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Lite

Гороскоп на апрель для знака Зодиака Рак обещает много приятных изменений и начинаний. Нужно остерегаться конфликтных ситуаций в личной жизни, в общении с родственниками и партнерами по бизнесу.

Гороскопом на апрель для Рака поделилась известный астролог Арина Артуровна. Специалист рекомендует читать прогноз по своему Асценденту (восходящему знаку). Читайте ниже в материале, что вас ждет в середине весны.

В апреле у Раков наступит благоприятное время для дальних путешествий, отдыха вдали от дома, уединенной работы на природе, оздоровительных поездок, лечения.

Так же вас ждет вдохновение и творческий успех, духовный рост, могут сниться пророческие сновидения, которые подскажут вам как поступить в той или иной ситуации.

"В плане личных и партнерских отношений могут быть трудности. Избегайте конфликтов с начальством, партнерами по бизнесу, родственниками, публичных скандалов. Вы можете эмоционально остро реагировать на ситуации, проявлять нетерпимость и быть склонны к разрыву отношений, наоборот - проявите выдержку, терпение и к концу месяца уже прочувствуете, как изменилась ситуация – вновь проснутся теплые чувства к близкому человеку, отношения укрепятся и выйдут на новый уровень", - предупредила астролог и сообщила, что исход конфликтов может быть печальным - партнеры, инвесторы, клиенты или партнер по браку разорвет с вами все договоренности и отношения.

А вот финансовая сфера жизни, напротив, будет достаточно продуктивной и активной в этом месяце. Вы сможете проявить свое умение разглядеть выгоду в проекте, человеке, компании, умело распорядиться кредитными средствами, быстро пустить в оборот инвестиции и получить немалую прибыль, а также выиграть грант под свой проект, найти инвестора. Отличное время для начала собственного бизнеса.

Напомним, ранее мы рассказывали, какие важные события ждут в апреле Овнов, Тельцов и Близнецов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Стиль жизни гороскоп астролог астрология знаки Зодиака
Скандалы недели
Скандалы недели
Голос країни: интриги шоу
Голос країни: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Рассыпалась на ходу: в Киеве маршрутка не выдержала бешеного ритма карантина
Рассыпалась на ходу: в Киеве маршрутка не выдержала бешеного ритма карантина