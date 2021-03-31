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Гороскоп на апрель 2021 для Рыб: астролог рассказала, что изменится в вашей жизни

Новина українською → Среда 31 марта 2021 19:20
Гороскоп на апрель 2021 для Рыб: астролог рассказала, что изменится в вашей жизни Коллаж РБК-Украина: Гороскоп на апрель 2021 для Рыб
Автор: Светлана Мащенко

Гороскоп на апрель 2021 для знака Зодиака Рыбы расскажет, к каким важным переменам вам нужно приготовиться в середине весны. Астролог дала совет представителям знака, как добиться успеха и чего следует опасаться.

Прогноз на апрель для Рыб составила известный астролог Арина Артуровна. Эксперт рекомендует читать гороскоп по своему Асценденту (восходящему знаку).

Астролог считает, что возможны неблагоприятные перемены в делах и срывы планов, поэтому неплохо иметь запасной вариант. Могут быть неожиданные траты и финансовые потери, особенно сферы касающихся друзей, политики, общественной деятельности, онлайн-проектов, IT, спонсорства и покровительства влиятельных людей. Также вероятны ухудшения условий работы, и вам придется приспосабливаться и терпеливо ждать, когда ситуация станет более благоприятной. Возможно, вас отправят в отпуск или работать на дому.

"Если вы давно планировали переезд, то наступило время осуществить его. Это может быть даже другая страна или город. Дома будет благоприятная атмосфера, творческое вдохновение и комфортные условия. Сосредоточьтесь на домашних делах. Вы - хороший хозяин и семьянин, бережливый и практичный. Будет возможность установить теплые отношения с отцом, тещей или свекровью. И все это - благодаря вашей личной инициативе и деятельности", - пишет Арина Артуровна.

Если вы еще не встретили свою родственную душу, астролог советует приглядеться к тем, кто рядом. Не исключено, что среди коллег и старых знакомых есть человек, который давно к вам неравнодушен, также это может случиться в поездке или при обучении.

"В этом месяце будет возможность официально оформить длительные отношения, заключить брак, в основе которого лежит любовь и дружба. Отличное время, чтоб побаловать себя лечебным отдыхом, съездить в санаторий или переехать жить на дачу", - резюмировала эксперт.

Ранее астролог также поделилась гороскопом на апрель 2021-го года для Овна, Тельца, Близнецов, Рака, Льва, Девы, Весов, Скорпиона, Стрельца, Козерога и Водолея.

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