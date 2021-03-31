Гороскоп на квітень 2021 для Риб: астролог розповіла, що зміниться у вашому житті

Гороскоп на квітень 2021 для знака Зодіаку Риби розповість, до яких важливим змін вам потрібно приготуватися в середині весни. Астролог дала пораду представникам знака, як домогтися успіху і чого слід побоюватися.

Астролог вважає, що можливі несприятливі зміни в справах і зриви планів, тому непогано мати запасний варіант. Можуть бути несподівані витрати і фінансові втрати, особливо стосуються сфери друзів, політики, громадської діяльності, онлайн-проектів, IT, спонсорства та заступництва впливових людей. Також імовірні погіршення умов роботи, і вам доведеться пристосовуватися і терпляче чекати, коли ситуація стане більш сприятливою. Можливо, вас відправлять у відпустку або працювати на дому.

"Якщо ви давно планували переїзд, то настав час здійснити його. Це може бути навіть інша країна або місто. Вдома буде сприятлива атмосфера, творче натхнення і комфортні умови. Зосередьтеся на домашніх справах. Ви - гарний господар і сім'янин, ощадливий і практичний. Буде можливість встановити теплі стосунки з батьком, тещею або свекрухою. І все це - завдяки вашій особистій ініціативі та діяльності", - пише Аріна Артуровна.

Якщо ви ще не зустріли свою споріднену душу, астролог радить придивитися до тих, хто поруч. Не виключено, що серед колег і старих знайомих є людина, яка давно до вас небайдужа, також це може статися в поїздці або при навчанні.

"В цьому місяці буде можливість офіційно оформити тривалі стосунки, укласти шлюб, в основі якого лежить любов і дружба. Відмінний час, щоб побалувати себе лікувальним відпочинком, з'їздити в санаторій або переїхати жити на дачу", - резюмувала експерт.