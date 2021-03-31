ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Гороскоп на квітень 2021 для Риб: астролог розповіла, що зміниться у вашому житті

Новость на русском → Середа 31 березня 2021 19:20
Гороскоп на квітень 2021 для Риб: астролог розповіла, що зміниться у вашому житті Колаж РБК-Україна: Гороскоп на квітень 2021 для Риб
Автор: Світлана Мащенко

Гороскоп на квітень 2021 для знака Зодіаку Риби розповість, до яких важливим змін вам потрібно приготуватися в середині весни. Астролог дала пораду представникам знака, як домогтися успіху і чого слід побоюватися.

Прогноз на квітень для Риб склала відомий астролог Аріна Артуровна. Експерт рекомендує читати гороскоп за своїм Асцендентом (висхідним знаком).

Астролог вважає, що можливі несприятливі зміни в справах і зриви планів, тому непогано мати запасний варіант. Можуть бути несподівані витрати і фінансові втрати, особливо стосуються сфери друзів, політики, громадської діяльності, онлайн-проектів, IT, спонсорства та заступництва впливових людей. Також імовірні погіршення умов роботи, і вам доведеться пристосовуватися і терпляче чекати, коли ситуація стане більш сприятливою. Можливо, вас відправлять у відпустку або працювати на дому.

"Якщо ви давно планували переїзд, то настав час здійснити його. Це може бути навіть інша країна або місто. Вдома буде сприятлива атмосфера, творче натхнення і комфортні умови. Зосередьтеся на домашніх справах. Ви - гарний господар і сім'янин, ощадливий і практичний. Буде можливість встановити теплі стосунки з батьком, тещею або свекрухою. І все це - завдяки вашій особистій ініціативі та діяльності", - пише Аріна Артуровна.

Якщо ви ще не зустріли свою споріднену душу, астролог радить придивитися до тих, хто поруч. Не виключено, що серед колег і старих знайомих є людина, яка давно до вас небайдужа, також це може статися в поїздці або при навчанні.

"В цьому місяці буде можливість офіційно оформити тривалі стосунки, укласти шлюб, в основі якого лежить любов і дружба. Відмінний час, щоб побалувати себе лікувальним відпочинком, з'їздити в санаторій або переїхати жити на дачу", - резюмувала експерт.

Раніше астролог також поділилася гороскопом на квітень 2021-го року для Овна, Тільця, Близнюків, Рака, Лева, Діви, Терезів, Скорпіона, Стрільця, Козерога та Водолія.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Стиль життя гороскоп
Скандали тижня
Скандали тижня
Голос країни: інтриги шоу
Голос країни: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Київ зупиняє транспорт і закриває дитсадки: повний список заборон і терміни
Київ зупиняє транспорт і закриває дитсадки: повний список заборон і терміни