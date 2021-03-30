Гороскоп на апрель для Водолея: астролог рассказала, в какой сфере вы обречены на успех
Гороскоп на апрель 2021 для Водолея сулит знаку Зодиака самый большой успех в любовной сфере. Астролог рассказала, как максимально эффективно реализовать шансы, которые подарит вам второй месяц весны.
Прогноз на апрель для Водолея составила известный астролог Арина Артуровна. Эксперт рекомендует читать гороскоп по своему Асценденту (восходящему знаку).
Эксперт считает, что в апреле Водолею обеспечен успех, популярность и симпатии противоположного пола. Это может быть связано с детьми, организацией праздников, публичными выступлениями, презентациями, преподаванием и обучением, играми, развлечениями и спортом.
"С помощью своей активности и инициативности вы сможете завоевать внимание нужной вам аудитории. В этот период успешно будут проходить любые увлечения, продвижение своего творчества, финансовые спекуляции, любовные истории. Ваши дети могут порадовать вас своими успехами и достижениями. Возможны выигрыши и подарки", - прогнозирует Арина Артуровна.
Очень благоприятное время для СМИ, пиар-статей и других интеллектуальных профессий, а также для коммерции и посреднической деятельности. Продуктивно будут проходить встречи с нужными людьми, разного рода переговоры. Хорошо для сдачи экзаменов или зачетов, защиты дипломов и проектов, а также для поездок рабочего характера.
При этом следует быть аккуратнее, так как многих не порадует ваш успех и достижения.
"В этом месяце вы можете столкнуться с завистью близких, обманом или мошенничеством родственников, друзей и просто посторонним хейтом в социальных сетях. Остерегайтесь интриг, сплетен, постороннего информационного мусора и дезинформациии. Уделите время своему автомобилю, пройдите ТО, так как вероятные поломки автомобиля и ДТП", - добавила астролог.