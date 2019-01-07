Гадания на Рождество 2019: как узнать свою судьбу

Фото: Гадания (pixabay.com)

На Рождество можно собрать подруг и устроить веселые совместные гадания

Рождество - волшебный праздник, который несет в себе множество традиций и обрядов. Кроме окончания поста и семейного ужина, не стоит забывать и о гаданиях, с помощью которых можно узнать имя или внешность суженого и попытаться заглянуть в будущее. Можно устроить веселый вечер с подругами или же погадать одной. Чаще принято гадать в сочельник, с 6 на 7 января, однако это вполне можно делать и в сам день Рождества Христового.

Издавна среди девушек ходила молва, что гадания на Рождество и Старый Новый год самые верные.

Предлагаем вам несколько способов узнать что-то о своей судьбе. Отметим, что перед самым гаданием девушкам стоит снять обереги (кольца, серьги, пояса), крестики и распустить волосы - в старину считалось, что к женским волосам притягивается нечистая сила и что они обладают магическими способностями.

Фото: (pixabay.com)

Гадание на замужество или характер жениха

В блюдце необходимо сложить разные предметы. Гадающие девушки должны вытягивать предметы по очереди не глядя. При этом важно, чтобы предметы четко отображали черту характера или качество жизни. К примеру, сахар – сладкая жизнь, хороший покладистый характер жениха, кольцо – замужество, рюмка – веселая жизнь, золотое кольцо – богатство.

Гадание на спичках

Для этого гадания нужно взять несколько спичек и спичечный коробок. По бокам коробки нужно установить спички, где одна – это гадающая девушка, а другая – мужчина. Спички нужно поджечь и подождать, пока они полностью догорят. Если головки спичек обращены друг к другу – значит паре суждено быть вместе.

Фото: (pixabay.com)

Гадание на имя суженого

Один из самых давних и известных способов гадания на любовь. Для того, чтобы узнать имя будущего мужа, девушке достаточно выйти на улицу и попросить первого встречного мужчину назвать его имя.

Гадание на кольце

Гадающие девушки по очереди катают по полу кольцо. Если оно покатится к двери, девушка скоро выйдет замуж.

Фото: (pixabay.com)

Гадание по книге

Заранее необходимо подготовить книгу с подходящим содержанием. Не раскрывая книгу, нужно загадать номер страницы и строки сверху или снизу. Затем раскрывают книгу на нужной странице и читают необходимую строку. В зависимости от того, что гадающую девушку волнует больше всего, и толкуют выбранный параграф. Или же можно заранее сформулировать вопрос, на который хочешь получить ответ.

Фото: (pixabay.com)

Гадание на нитках



Отличное гадание для подруг, чтобы узнать, кто из них первой выйдет замуж. Нужно просто отрезать одинаковой длины нитки, потом каждая девушка берет в левую руку одну нить, а правой рукой поджигает. У кого скорей догорит, та первая и замуж выйдет. Но если нитка потухла сразу или сгорело меньше половины, то замужества в этом году точно не видать.

Кстати, в январе 2019 ожидается коридор затмений, который преподнесет много сюрпризов.

А любовный гороскоп на 2019 год готовит волнительные встречи и судьбоносные события для многих знаков Зодиака.

Мы также публиковали топ-3 правила от популярного блогера, как стать успешной в новом году.