Как стать успешной в новом году: топ-3 правила от популярного блогера

Фото: (instagram.com/mariyapion)

Мария Пион поделилась полезными советами по саморазвитию

Все мы хоть раз в жизни обещали себе начать новую жизнь с нового года - заняться наконец спортом, больше путешествовать, найти новую работу и все в таком духе. Однако воплотить все это в реальность зачастую не так уж и просто. Популярный украинский fashion-блогер Мария Пион на своей странице в Instagram дала советы тем, кто хочет, чтобы 2019 год был успешнее предыдущего.

Топ-3 правила успеха от Марии:

Качественный отдых

Избавься от привычки тратить время на просмотр бессмысленных телепередач и сериалов, пролистывания новостей в интернете. Ты спасаешься от скуки, одиночества и лишних мыслей таким образом, но это — деградация. Хочешь посмотреть что-то — сделай важные дела, выбери качественный фильм и расслабляйся. Досуг также должен приносить пользу.

Фото: (instagram.com/mariyapion)

Труд

Что бы ни случилось, не опускай руки. Недостаток настойчивости — то, что мешает твоему успеху. Будь как бензин: нефть дешевеет - бензин дорожает; нефть дорожает - бензин дорожает; нефть ничего не делает - бензин дорожает;

Бензин целеустремленный и плевал на условности.

Начинай уже

Не откладывай на завтра похудение, поход к косметологу, новую книгу, запись на курсы, не ищи отмазок. Пора что-то менять.



Фото: (instagram.com/mariyapion)

"Это так приятно - наблюдать за изменениями и меняться к лучшему. Это и есть успех и победа над ленью!" - подытожила Пион.

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