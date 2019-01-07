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Ворожіння на Різдво 2019: як дізнатися свою долю

Lite » Стиль життя 07.01.2019 - 16:34
Ворожіння на Різдво 2019: як дізнатися свою долю
Фото: Ворожіння (pixabay.com)

На Різдво можна зібрати друзів і влаштувати веселі спільні ворожіння

Різдво - чарівне свято, яке несе в собі безліч традицій і обрядів. Крім закінчення посту і сімейної вечері, не варто забувати і про ворожіннях, з допомогою яких можна дізнатися ім'я або зовнішність судженого і спробувати зазирнути в майбутнє. Можна влаштувати веселий вечір з подругами або ж поворожити одній. Частіше прийнято ворожити на святвечір, з 6 на 7 січня, однак це цілком можна робити і в сам день Різдва Христового.

Здавна серед дівчат ходила чутка, що ворожіння на Різдво і Старий Новий рік самі вірні.

Пропонуємо вам кілька способів дізнатися щось про свою долю. Зазначимо, що перед самим ворожінням дівчатам варто зняти обереги (кільця, сережки, пояси), хрестики і розпустити волосся - за старих часів вважалося, що до жіночого волоссям притягається нечиста сила і що воно володіє магічними здібностями.

Ворожіння на Різдво 2019: як дізнатися свою долю

Фото: (pixabay.com)

Гадання на заміжжя або характер жениха

В блюдце необхідно скласти різні предмети. Хто гадають дівчата повинні витягувати предмети по черзі не дивлячись. При цьому важливо, щоб предмети чітко відображали рису характеру або якість життя. Наприклад, цукор – солодке життя, хороший поступливий характер судженого, кільце – заміжжя, чарка – веселе життя, золоте кільце – багатство.

Ворожіння на сірниках

Для цього ворожіння потрібно взяти кілька сірників і сірникову коробку. З боків коробки потрібно встановити сірники, де одна – це дівчина, що ворожить, а інша – чоловік. Сірники потрібно підпалити і почекати, поки вони повністю догорять. Якщо головки сірників звернені один до одного – значить парі судилося бути разом.

Ворожіння на Різдво 2019: як дізнатися свою долю

Фото: (pixabay.com)

Ворожіння на ім'я судженого

Один з найдавніших і найвідоміших способів гадання на кохання. Для того, щоб дізнатися ім'я майбутнього чоловіка, дівчині достатньо вийти на вулицю і попросити першого зустрічного чоловіка назвати його ім'я.

Ворожіння на кільці

Дівчата, що ворожать, по черзі катають по підлозі кільце. Якщо воно покотиться до дверей, дівчина скоро вийде заміж.

Ворожіння на Різдво 2019: як дізнатися свою долюФото: (pixabay.com)

Ворожіння по книзі

Заздалегідь необхідно підготувати книгу з відповідним змістом. Не розкриваючи книгу, потрібно загадати номер сторінки і рядки зверху або знизу. Потім розкривають книгу на потрібній сторінці і читають необхідну рядок. В залежності від того, що гадаючу дівчину хвилює найбільше, і тлумачать вибраний параграф. Або ж можна заздалегідь сформулювати питання, на яке хочеш отримати відповідь.

Ворожіння на Різдво 2019: як дізнатися свою долюФото: (pixabay.com)

Ворожіння на нитках

Відмінне ворожіння для подруг, щоб дізнатися, хто з них першою вийде заміж. Потрібно просто відрізати однакової довжини нитки, потім кожна дівчина бере в ліву руку одну нитку, а правою рукою підпалює. У кого швидше догорить, та перша заміж вийде. Але якщо нитка згасла відразу або згоріло менше половини, то заміжжя в цьому році точно не бачити.

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