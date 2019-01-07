Ворожіння на Різдво 2019: як дізнатися свою долю

Фото: Ворожіння (pixabay.com)

На Різдво можна зібрати друзів і влаштувати веселі спільні ворожіння

Різдво - чарівне свято, яке несе в собі безліч традицій і обрядів. Крім закінчення посту і сімейної вечері, не варто забувати і про ворожіннях, з допомогою яких можна дізнатися ім'я або зовнішність судженого і спробувати зазирнути в майбутнє. Можна влаштувати веселий вечір з подругами або ж поворожити одній. Частіше прийнято ворожити на святвечір, з 6 на 7 січня, однак це цілком можна робити і в сам день Різдва Христового.

Здавна серед дівчат ходила чутка, що ворожіння на Різдво і Старий Новий рік самі вірні.

Пропонуємо вам кілька способів дізнатися щось про свою долю. Зазначимо, що перед самим ворожінням дівчатам варто зняти обереги (кільця, сережки, пояси), хрестики і розпустити волосся - за старих часів вважалося, що до жіночого волоссям притягається нечиста сила і що воно володіє магічними здібностями.

Фото: (pixabay.com)

Гадання на заміжжя або характер жениха

В блюдце необхідно скласти різні предмети. Хто гадають дівчата повинні витягувати предмети по черзі не дивлячись. При цьому важливо, щоб предмети чітко відображали рису характеру або якість життя. Наприклад, цукор – солодке життя, хороший поступливий характер судженого, кільце – заміжжя, чарка – веселе життя, золоте кільце – багатство.

Ворожіння на сірниках

Для цього ворожіння потрібно взяти кілька сірників і сірникову коробку. З боків коробки потрібно встановити сірники, де одна – це дівчина, що ворожить, а інша – чоловік. Сірники потрібно підпалити і почекати, поки вони повністю догорять. Якщо головки сірників звернені один до одного – значить парі судилося бути разом.

Фото: (pixabay.com)

Ворожіння на ім'я судженого

Один з найдавніших і найвідоміших способів гадання на кохання. Для того, щоб дізнатися ім'я майбутнього чоловіка, дівчині достатньо вийти на вулицю і попросити першого зустрічного чоловіка назвати його ім'я.

Ворожіння на кільці

Дівчата, що ворожать, по черзі катають по підлозі кільце. Якщо воно покотиться до дверей, дівчина скоро вийде заміж.

Фото: (pixabay.com)

Ворожіння по книзі

Заздалегідь необхідно підготувати книгу з відповідним змістом. Не розкриваючи книгу, потрібно загадати номер сторінки і рядки зверху або знизу. Потім розкривають книгу на потрібній сторінці і читають необхідну рядок. В залежності від того, що гадаючу дівчину хвилює найбільше, і тлумачать вибраний параграф. Або ж можна заздалегідь сформулювати питання, на яке хочеш отримати відповідь.

Фото: (pixabay.com)

Ворожіння на нитках



Відмінне ворожіння для подруг, щоб дізнатися, хто з них першою вийде заміж. Потрібно просто відрізати однакової довжини нитки, потім кожна дівчина бере в ліву руку одну нитку, а правою рукою підпалює. У кого швидше догорить, та перша заміж вийде. Але якщо нитка згасла відразу або згоріло менше половини, то заміжжя в цьому році точно не бачити.

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