Время вдохновения и любви: что принесут затмения в январе 2019

Фото: (pixabay.com)

Коридор затмений в этот период принесет немало сюрпризов, о которых следует знать

Январь 2019 года ознаменуется чередой затмений, но также подарит возможности найти свою вторую половинку и повысить творческую активность. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщила профессиональный астролог Наталья Анисимова.

По ее словам, затмения станут фишкой января, но бояться их не стоит, просто следует знать, на чо обратить внимание в тот или иной период месяца.

"Затмения не являются чем-то страшным, это привычное нам явление. Просто они поправляют наш путь, чтобы мы не заблудились в этой жизни. На периоды затмений лучше ничего важного не планировать, потому как развитие событий от нас не будет зависеть, здесь как решит судьба. А решает она по нашей карме", - предупредила она.

По словам специалиста, коридор затмений припадает на 6 - 21 января. В это время она советует наблюдать за событиями и попытаться понять "на что вам намекает жизнь", а также постараться меньше грешить.

Фото: (pixabay.com)

В промежуток с 8 по 25 января Марс с Венерой наполнят воздух феромонами, отмечает эксперт. Поэтому стоит быть особо внимательными тем, кто ищет свою любовь – это их время.

Творческим личностям и тем, кто занимается умственным трудом, Наталья советует не упустить свой шанс в период с 10 по 26 января. "Мы будет очень хорошо соображать и анализировать. А в последнюю неделю месяца активность ума ещё повысится. Обильно начнут приходить творческие идеи. Прекрасная пора для тех, кто занимается интеллектуальной работой", - заверила астролог.

А вот тем, кто наметил поездки и путешествия, по словам Анисимовой, стоит быть аккуратнее ближе к периоду второго затмения 21 января - звезды сулят вероятность аварий.

"После лунного затмения будут все шансы добиться успеха, если вы приложите к этому активные действия" - отметила эксперт.

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