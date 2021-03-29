Фитнес-тренер дал рецепт жиросжигающего супа с секретным "ингредиентом"

Украинский фитнес-тренер Виктор Мандзяк поделился рецептом простого и быстрого в приготовлении супа для похудения. Такое блюдо готовится из недорогих базовых продуктов, а эффект для фигуры просто вау!

Рецепт и советы по приготовлению Виктор разместил в личном блоге в Instagram .

Почему суп - полезно для фигуры

"Для похудения очень важно быть сытым, ведь голодное бесшерстное млекопитающее ест, много и калорийно. Есть три фактора сытности пищи: невысокая плотность энергии, белок и клетчатка. Суп как ничто соответствует этим характеристикам: вода, овощи и нежирное мясо создают невысокую плотность калорий, мясо дает белок, а овощи - клетчатку", - отмечает тренер.

Согласно выводам ученых, люди, которые часто употребляют супы, имеют более низкий индекс массы тела. И частота употребления супа обратно пропорциональна ИМТ и обхвату талии.

"Суп влияет на массу тела, как сорокапроцентный этанол на настроение алкоголика", - шутит Виктор.

Рецепт жиросжигающего супа

Поместите в кастрюлю воду, нежирное мясо, овощи (какие хотите), соль, перец и лавровый лист. Зажгите камфорки. Через 30-40 минут блюдо будет готово и окажет положительное влияние на фигуру.

Если вы хотите, чтобы ваш суп впитал в себя настоящую жиросжигающую силу, есть тайный "ингредиент" - вам нужно выполнять в течение всей варки ритуальный танец.

"Прыгайте, приседайте, отжимайтесь и качайте пресс - трясите своими трубчатыми костями так, будто в вас вселился бес! И главное, чтобы суп впитал в себя всю силу этого танца, крышка кастрюли должна быть приоткрытой", - добавляет тренер.



По завершении выключайте огонь, принимайте душ и можете браться за потребление жиросжигающего супа.