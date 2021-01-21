Эти два правила помогут похудеть раз и навсегда

Как похудеть раз и навсегда (фото: freepik)

Многие худеющие сталкиваются с проблемой быстро возвращающихся килограммов после конца диеты. Причем вес приходит не сам, а приводит с собой "довесок".

Если вы устали бороться за красивую фигуру, сидя на гречневой, яблочной, кефирной и прочих диетах, следует призадуматься. Может, всему виной ваш образ жизни? Тренер Виктор Мандзяк в своем Instagram советует запомнить всего два правила, которые помогут похудеть не истязая себя разгрузочными днями.

"Если у вас есть лишний вес, это означает лишь одно: образ жизни, который вы ведете, приводит к гиперфагии (перееданию). Сколько раз и как бы вы не худели, лишние килограммы всегда будут возвращаться. Это закономерно... Как только вы расслабляетесь, лишние килограммы так и липнут к вам. Как только вы возвращаетесь к вашему обычному образу жизни, вы поправляєтесь, снова и снова, - говорит тренер.

Два правила, как похудеть раз и навсегда:

Движение в быту и тренировки. Старайтесь чаще гулять, если работа не слишком далеко от дома - ходите пешком. Или же выходите из транспорта на остановку раньше.

Выберите тот вид спорта, который вам наиболее близок. Если не нравится тренажерный зал, займитесь плаванием или любой другой активностью.

Рациональное питание. Лишний вес приходит из-за обилия сладкой, жирной и сладко-жирной пищи. Урежьте количество белого хлеба, сладостей, колбас и отбивных. А употребление овощей, фруктов, нежирного мяса, рыбы и нежирной молочной продукции наоборот увеличьте.

Тренер рассказал, как похудеть (фото: instagram.com/viktor_mandziak)

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