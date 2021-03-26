ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Врачи назвали возраст, после которого уже нельзя худеть

Новина українською → Пятница 26 марта 2021 19:22
Врачи назвали возраст, после которого уже нельзя худеть Коллаж РБК-Украина: После этого возраста нельзя худеть
Автор: Светлана Мащенко

Врачи-диетологи назвали возраст, после которого похудение может быть опасным для здоровья. Эксперты советуют нормализовать вес и выбрать для себя правильную диету и рацион до достижения этой даты на календаре.

Об этом пишет zdorovia.com.ua.

Так, по словам, врача-геронтолога Юрия Конева, похудение для людей преклонного возраста может негативно сказаться на их здоровье. Поскольку это может привести к изменению состояния организма.

"Существует единое мнение, что людям преклонного и старческого возраста худеть противопоказано. Изменение обмена веществ приводит к изменению физиологических параметров. Эти показатели негативно отразятся на здоровье человека пожилого возраста", - рассказал специалист.

Специалист советует привести вес к норме, пока вам не исполнилось 60 лет, чтобы организм не требовал избытка пищи.

Врач объяснил, что со временем энергетические потребности снижаются, а растянутый желудок говорит, что ему хочется есть снова и снова. Таким образом, важно устранить подобный диссонанс.

Ранее известный фитнес-тренер назвал два правила, которые помогут похудеть раз и навсегда.

Также эксперты назвали три утренние привычки, которые мешают вам похудеть

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Жизнь похудение
LITE
Эти пять ошибок в отношениях убивают вашу любовь
Эти пять ошибок в отношениях убивают вашу любовь