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Фітнес-тренер дав рецепт жироспалювального супу з секретним "інгредієнтом"

Новость на русском → Понеділок 29 березня 2021 19:00
Фітнес-тренер дав рецепт жироспалювального супу з секретним "інгредієнтом" Фото: Рецепт супу для схуднення (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Український фітнес-тренер Віктор Мандзяк поділився рецептом простого і швидкого в приготуванні супу для схуднення. Така страва готується з недорогих базових продуктів, а ефект для фігури має просто вау!

Рецепт і поради по приготуванню Віктор розмістив в особистому блозі в Instagram.

Чому суп - корисно для фігури

"Для схуднення дуже важливо бути ситим, адже голодний безшерстий ссавець їсть, багато і калорійно. Є три фактори ситності їжі: невисока щільність енергії, білок і клітковина. Суп як ніщо відповідає цим характеристикам: вода, овочі і нежирне м'ясо створюють невисоку щільність калорій, м'ясо дає білок, а овочі - клітковину", - зазначає тренер.

Згідно з висновками вчених, люди, які часто вживають супи, мають нижчий індекс маси тіла. І частота вживання супу обернено пропорційна до ІМТ та обхвату талії.

"Суп впливає на масу тіла, як сорокавідсотковий етанол на настрій алкоголіка", - жартує Віктор.

Рецепт жироспалювального супу

Помістіть в каструлю воду, нежирне м'ясо, овочі (які хочете), сіль, перець і лавровий лист. Запаліть камфорку. За 30-40 хвилин страва буде готова і матиме позитивний вплив на фігуру.

Якщо ви хочете, щоб ваш суп ввібрав в себе справжню жироспалюючу силу, є таємний "інгредієнт" - вам потрібно виконувати продовж всієї варки ритуальний танець.

"Стрибайте, присідайте, відтискайтесь і качайте прес - мотиляйте своїми трубчастими кістками так, ніби у вас вселився чортяка! І головне, щоб суп ввібрав в себе всю силу цього танцю, кришка каструлі має бути привідкритою", - додає тренер.

По завершенні виключайте вогонь, приймайте душ і можете братись за споживання жироспалювального супу.

Нещодавно тренер Віктор також назвав два правила, які допоможуть схуднути раз і назавжди.

Раніше ми писали, що лікарі назвали вік, після якого вже не можна худнути.

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