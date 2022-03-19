Эти два типа людей просто созданы для идеальных отношений: в чем их секрет

Многие люди задаются вопросами о том, почему у некоторых пар идеальные отношения складываются практически с самого начала, а другие долго и болезненно пытаются приблизиться к идеалу.

Оказывается, бывает два типа людей, которые просто обречены на успех в отношениях, если их пути пересекутся. Что это за типы – читайте ниже.

Романтические отношения – это постоянная работа над улучшением и сохранением всего хорошего, что в них есть.

Есть пары, у которых все идет идеально с самого начала. А есть те, кто долго, болезненно и порой безуспешно пытается хотя бы приблизиться к этому идеалу.

Считается, что притягиваются именно противоположности. Но в реальности большинство противоположных партнеров не могут создать хорошие отношения.

Но есть два типа, которым это подвластно – это Мыслитель и Чувственный. Первый принимает мир с точки зрения аналитической оценки, а второй руководствуется эмоциями и чувствами.

Тип личности Мыслитель

Мыслители обращают внимание на анализ и причины ситуации. В любом конфликте они ищут логическое объяснение проблемам.

Все, что говорится или делается без четкой логики и не вписывается в рамки здравого смысла, для них автоматически находится за пределами нормы.

Тип личности Чувственный

Эти люди по своей природе более восприимчивы к справедливости. Они настроены на общение, но могут при проблемах чувствовать себя виноватыми или плохими.

Если с ними разговаривают с нейтральными эмоциями или резко – быстро обижаются, чувствуют себя отвергнутыми или оскорбленными.

Что привлекает эти два типа

Мыслители воспринимают Чувствующих добрыми и мягкими людьми. Им нравится их учить, а Чувствующим импонирует возможность воодушевлять другого человека. В паре такие партнеры обычно быстро открываются, легко делятся самыми сокровенными мыслями и эмоциями.

Чувствующие любят Мыслителей за их аналитический склад ума. Они восхищаются их способностью оставаться спокойными в сложных ситуациях и тем, что они не дают волю эмоциям.

Мыслители помогают Чувствующим более объективно смотреть на вещи и учат контролировать эмоции. Также Чувствующим нравится способность Мыслителя постоять за себя.

Также партнеры открывают друг другу их недостатки, а это дает возможность с ними бороться. Мыслители стараются стать более открытыми, а Чувствующие берут под контроль свои эмоции.

Чувствующий всегда ищет положительные моменты в событиях, пока Мыслитель фокусирует свое внимание на негативе и пытается просчитать, что еще эта ситуация может принести.

Если в паре случается конфликт, то Мыслитель чаще всего не может выразить словами свои чувства, а Чувствующий воспринимает это как отсутствие взаимности.

Мыслители склонные к критике, а не сочувствию. А Чувствующий может быть экспрессивным и эмоциональным. Мыслитель дает советы и анализирует поведение других, а Чувствующий часто просто делится событиями и эмоциями.

Такие отношения нельзя назвать простыми, но в них есть четкие алгоритмы. Мыслитель берет на себя лидерство, Чувствующий принимает это как заботу.

Идеальный баланс достигается в том случае, когда оба партнера начинают понимать, что поведение другого не может зависеть от чувств и ожиданий. И что партнер может по-разному реагировать на проблемы.

И хотя такие партнеры кажутся на первый взгляд абсолютными противоположностями, они действительно идеально дополняют друг друга.