ru ua
Сб, 19 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Эти два типа людей просто созданы для идеальных отношений: в чем их секрет

Новина українською →
Суббота 19 марта 2022 18:18
Эти два типа людей просто созданы для идеальных отношений: в чем их секрет Фото: Эти два типа людей могут создать идеальные отношения (pixabay.com)
Автор: RBC.UA

Многие люди задаются вопросами о том, почему у некоторых пар идеальные отношения складываются практически с самого начала, а другие долго и болезненно пытаются приблизиться к идеалу.

Оказывается, бывает два типа людей, которые просто обречены на успех в отношениях, если их пути пересекутся. Что это за типы – читайте ниже.

Романтические отношения – это постоянная работа над улучшением и сохранением всего хорошего, что в них есть.

Есть пары, у которых все идет идеально с самого начала. А есть те, кто долго, болезненно и порой безуспешно пытается хотя бы приблизиться к этому идеалу.

Считается, что притягиваются именно противоположности. Но в реальности большинство противоположных партнеров не могут создать хорошие отношения.

Но есть два типа, которым это подвластно – это Мыслитель и Чувственный. Первый принимает мир с точки зрения аналитической оценки, а второй руководствуется эмоциями и чувствами.

Тип личности Мыслитель

Мыслители обращают внимание на анализ и причины ситуации. В любом конфликте они ищут логическое объяснение проблемам.

Все, что говорится или делается без четкой логики и не вписывается в рамки здравого смысла, для них автоматически находится за пределами нормы.

Тип личности Чувственный

Эти люди по своей природе более восприимчивы к справедливости. Они настроены на общение, но могут при проблемах чувствовать себя виноватыми или плохими.

Если с ними разговаривают с нейтральными эмоциями или резко – быстро обижаются, чувствуют себя отвергнутыми или оскорбленными.

Что привлекает эти два типа

Мыслители воспринимают Чувствующих добрыми и мягкими людьми. Им нравится их учить, а Чувствующим импонирует возможность воодушевлять другого человека. В паре такие партнеры обычно быстро открываются, легко делятся самыми сокровенными мыслями и эмоциями.

Чувствующие любят Мыслителей за их аналитический склад ума. Они восхищаются их способностью оставаться спокойными в сложных ситуациях и тем, что они не дают волю эмоциям.

Мыслители помогают Чувствующим более объективно смотреть на вещи и учат контролировать эмоции. Также Чувствующим нравится способность Мыслителя постоять за себя.

Также партнеры открывают друг другу их недостатки, а это дает возможность с ними бороться. Мыслители стараются стать более открытыми, а Чувствующие берут под контроль свои эмоции.

Чувствующий всегда ищет положительные моменты в событиях, пока Мыслитель фокусирует свое внимание на негативе и пытается просчитать, что еще эта ситуация может принести.

Если в паре случается конфликт, то Мыслитель чаще всего не может выразить словами свои чувства, а Чувствующий воспринимает это как отсутствие взаимности.

Мыслители склонные к критике, а не сочувствию. А Чувствующий может быть экспрессивным и эмоциональным. Мыслитель дает советы и анализирует поведение других, а Чувствующий часто просто делится событиями и эмоциями.

Такие отношения нельзя назвать простыми, но в них есть четкие алгоритмы. Мыслитель берет на себя лидерство, Чувствующий принимает это как заботу.

Идеальный баланс достигается в том случае, когда оба партнера начинают понимать, что поведение другого не может зависеть от чувств и ожиданий. И что партнер может по-разному реагировать на проблемы.

И хотя такие партнеры кажутся на первый взгляд абсолютными противоположностями, они действительно идеально дополняют друг друга.

Напомним, ранее мы писали о том, ученые доказали существенные различия между мужской и женской мудростью.

А также рассказывали о том, что психологи назвали причины, которые не дают создать близкие отношения.

Читайте LITE в Google News
STYLER
Кто из мужчин имеет право выехать за пределы Украины во время военного положения: список
Кто из мужчин имеет право выехать за пределы Украины во время военного положения: список