Ці два типи людей просто створені для ідеальних стосунків: в чому їх секрет

Багато людей замислюються про те, чому у деяких пар ідеальні стосунки складаються практично з самого початку, а інші довго і болісно намагаються наблизитися до ідеалу.

Виявляється, буває два типи людей, які просто приречені на успіх у стосунках, якщо їх шляхи перетнуться. Що це за типи – читайте нижче.

Романтичні стосунки - це постійна робота над поліпшенням і збереженням всього хорошого, що в них є.

Є пари, у яких все йде ідеально з самого початку. А є ті, хто довго, болісно і часом безуспішно намагається хоча б наблизитися до цього ідеалу.

Вважається, що притягуються саме протилежності. Але в реальності більшість протилежних партнерів не можуть створити хороші стосунки.

Але є два типи, яким це підвладне - це Мислитель і Чуттєвий. Перший приймає світ з точки зору аналітичної оцінки, а другий керується емоціями та почуттями.

Тип особистості Мислитель

Мислителі звертають увагу на аналіз і причини ситуації. У будь-якому конфлікті вони шукають логічне пояснення проблем.

Все, що говориться або робиться без чіткої логіки та не вписується в рамки здорового глузду, для них автоматично знаходиться за межами норми.

Тип особистості Чуттєвий

Ці люди за своєю природою більш сприйнятливі до справедливості. Вони налаштовані на спілкування, але можуть при проблемах відчувати себе винними або поганими.

Якщо з ними розмовляють з нейтральними емоціями або різко - швидко ображаються, відчувають себе відкинутими або ображеними.

Що приваблює ці два типи

Мислителі сприймають Чуттєвих добрими та м'якими людьми. Їм подобається їх вчити, а Чуттєвим імпонує можливість надихати іншу людину. У парі такі партнери зазвичай швидко відкриваються, легко діляться найпотаємнішими думками та емоціями.

Чуттєві люблять Мислителів за їх аналітичний склад розуму. Вони захоплюються їх здатністю залишатися спокійними в складних ситуаціях і тим, що вони не дають волю емоціям.

Мислителі допомагають Чуттєвим більш об'єктивно дивитися на речі та вчать контролювати емоції. Також Чуттєвим подобається здатність Мислителя постояти за себе.

Також партнери відкривають один одному їх недоліки, а це дає можливість з ними боротися. Мислителі намагаються стати більш відкритими, а Чуттєві беруть під контроль свої емоції.

Чуттєвий завжди шукає позитивні моменти в подіях, поки Мислитель фокусує свою увагу на негативі та намагається прорахувати, що ще ця ситуація може принести.

Якщо в парі трапляється конфлікт, то Мислитель найчастіше не може висловити словами свої почуття, а Чуттєвий сприймає це як відсутність взаємності.

Мислителі схильні до критики, а не співчуття. А Чуттєвий може бути експресивним і емоційним. Мислитель дає поради та аналізує поведінку інших, а Чуттєвий часто просто ділиться подіями та емоціями.

Такі стосунки не можна назвати простими, але в них є чіткі алгоритми. Мислитель бере на себе лідерство, Чуттєвий приймає це як турботу.

Ідеальний баланс досягається в тому випадку, коли обидва партнери починають розуміти, що поведінка іншого не може залежати від почуттів і очікувань. І що партнер може по-різному реагувати на проблеми.

І хоча такі партнери здаються на перший погляд абсолютними протилежностями, вони дійсно ідеально доповнюють один одного.