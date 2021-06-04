Дожди не отступают: какие области продолжить заливать

Восточные области страны останутся в зоне действия циклона и там синоптики прогнозируют дожди, сильный штормовой ветер и низкую температуру воздуха. Передышку получат только жители Полтавы. Ночью в регионе от +10 до +12 градусов, днем от +15 до +17 градусов.

На юге заливать дождями будет Крым и Херсонскую область, в остальных будет сухо. Ночная температура воздуха составит +11 +13 градусов, днем ожидается от +18 до +21 градуса, в Херсоне +17 +19 градусов. В Крыму дожди и сильный ветер, ночью +11 +13 градусов, днем +17 +19 градусов.

В северных областях будет сухо, но ветрено. Ночная температура будет колебаться от +9 до +11 градусов, днем прогреется до +19 +21 градуса.

На западе страны небольшая облачность, ветер сильный, со штормовыми порывами и сухая погода. Ночью в регионе от +9 до +11 градусов, днем ожидается от +18 до +22 градусов.

В центральной части облачно, сильный ветер, осадки не прогнозируются. Ночью +10 +12 градусов, днем ожидается от +18 до +20 градусов.

В Киеве 4 июня небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, до 12м/с. Температура воздуха ночью в столице составит +10 +12 градусов, днем прогреется до +19 +21 градуса.

Карта погоды в Украине на пятницу, 4 июня