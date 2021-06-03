В Украине начинается потепление, но осадки готовят очередной "сюрприз": новые карты погоды

Погода в Украине продемонстрирует весьма медленное, но уверенное потепление до конца недели, которое будет сопровождаться дождями и грозами только в некоторых регионах. А следующая неделя начнется температурой воздуха до +23... +25 градусов, однако синоптическую картину внезапно подпортят усилившиеся осадки, которые накроют практически всю территорию страны.

Об этом говорится в прогнозе синоптиков Укргидрометцентра .

Таким образом, настоящее летнее тепло еще придется подождать.

В четверг, 3 июня, на Востоке, Юге и местами в Центре Украины из-за непростых метеорологических явлений - значительные ливни - объявлен I уровень опасности. Так, зальет Николаевскую, Херсонскую, Одесскую, Днепропетровскую, Харьковскую, Кировоградскую, Полтавскую, Донецкую и Луганскую области, а также Крым. На остальной части территории страны осадки не ожидаются.

Температура воздуха в среднем составит около +16... +19 градусов в дневное время (в западных регионах будет чуть теплее, а в южных наоборот - холоднее).

Карта погоды в Украине 3 июня (фото: meteo.gov.ua)

В пятницу, 4 июня, ситуация с осадками будет схожая, разве что из "мокрого" списка можно будет исключить Одесскую, Николаевскую и Кировоградскую области - в остальных из выше названных пройдут дожди с грозами.

Столбики термометров покажут минимальное повышение: ожидается в среднем по стране около +18... +20 градусов.

Карта погоды в Украине 4 июня (фото: meteo.gov.ua)

В субботу, 5 июня, на большей части Украины будет сухо, а осадки останутся, как и днем ранее, в Херсонской, Днепропетровской, Запорожской, Луганской, Донецкой, Полтавской и Харьковской областях, а также в Автономной Республике Крым.

Температура воздуха поднимется приблизительно еще на градус, и в среднем ожидается около +18... +21 градусов (чуть холоднее будет в Харьковской, Днепропетровской, Донецкой и Луганской областях: от +17 до +19 градусов).

Карта погоды в Украине 5 июня (фото: meteo.gov.ua)

В воскресенье, 6 июня, ореол осадков сместится севернее, и грозовые дожди прогнозируются только в восточных регионах и местами в Запорожской области.

Столбики термометров еще повысятся: будет около +20... +22 градусов.

Карта погоды в Украине 6 июня (фото: meteo.gov.ua)

А вот в понедельник, 7 июня, температура воздуха закрепит предыдущие показатели (но в южных и местами в западных областях будет доходить до +25 градусов). Правда, осадки накроют всю Украину в этот день.

Карта погоды в Украине 7 июня (фото: meteo.gov.ua)