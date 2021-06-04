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Дощі не відступають: які області продовжити заливати

Автор: Анна Шиканова

Погода в Україні в п'ятницю, 4 червня, в декількох областях країни буде несприятлива. Синоптики прогнозують дощі та низьку температуру повітря.

Яка погода буде в Україні 4 червня, повідомили на сайті Українського гідрометцентру.

Східні області країни залишаться в зоні дії циклону і там синоптики прогнозують дощі, сильний штормовий вітер і низьку температуру повітря. Перепочинок отримають тільки жителі Полтави. Вночі в регіоні від +10 до +12 градусів, вдень від +15 до + 17 градусів.

На півдні заливати дощами буде Крим і Херсонську область, в інших буде сухо. Нічна температура повітря складе + 11 +13 градусів, вдень очікується від +18 до +21 градуса, в Херсоні +17 + 19 градусів. У Криму дощі та сильний вітер, вночі +11 +13 градусів, вдень +17 +19 градусів.

У північних областях буде сухо, але вітряно. Нічна температура коливатиметься від + 9 до +11 градусів, вдень прогріється до +19 + 21 градуса.

На заході країни невелика хмарність, вітер сильний, зі штормовими поривами та суха погода. Вночі в регіоні від + 9 до +11 градусів, вдень очікується від +18 до +22 градусів.

У центральній частині хмарно, сильний вітер, опади не прогнозуються. Вночі + 10 +12 градусів, вдень очікується від +18 до + 20 градусів.

У Києві 4 червня невелика хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, до 12м/с.Температура повітря вночі в столиці складе +10 +12 градусів, вдень прогріється до +19 +21 градуса.

Карта погоди в Україні на п'ятницю, 4 червня

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптики назвали дату потепління в Україні до + 25 градусів і вище.

А також розповідали про те, що в Україну прийдуть сильні грози разом з потеплінням.

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