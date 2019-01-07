Добавит уверенность в себе: календарь стрижек на неделю от астролога

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Эксперт рассказал, в какие дни лучше пойти к парикмахеру и как это способно повлиять на жизненные обстоятельства

О влиянии Луны на рост и здоровье волос известно давно, поэтому так важно знать фазы ночного светила, чтобы уметь правильно составить график стрижек, тем самым получить возможность обзавестись не только красивой прической, но и внести коррективы в свою жизнь. Профессиональный астролог и нумеролог Олег Персидский опубликовал в Instagram календарь стрижек на неделю – с 7 по 13 января.

По его словам, на будущей неделе Луна будет находиться в фазе роста, что положительно влияет на состояние волос.

Иллюстративное фото (pixabay.com)

В понедельник, 7 января лучше отложить поход в парикмахерскую. Тоже касается и вторника, 8 января.

В среду, 9 января стрижка будет способствовать увеличению количества путешествий, добавит уверенности в себе, но волосы начнут интенсивно выпадать, поэтому придется выбирать.

В четверг, 10 января, и пятницу, 11 января астролог предлагает перенести стрижку.

В субботу, 12 января стрижка поможет волосам оздоровиться, но значительно ослабит иммунную систему.

А вот в воскресенье 13 января визит к парикмахеру лучше отложить на более благоприятное время.

Ранее мы публиковали любовный астрологический прогноз на весь январь 2019 года, который пригодится тем, кто хочет построить гармоничные романтические отношения со второй половинкой.

К слову, тем, кто беспокоится о своем денежном потоке, любопытно будет изучить финансовый астропрогноз на январь.

К слову, о том, как сделать январь удачным стартом года подскажет гороскоп на первый месяц 2019 года. Для многих зодиакальных знаков он будет не простым, потому узнайте, на что стоит в этот период обратить особое внимание.