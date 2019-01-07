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Додасть упевненість в собі: календар стрижок на тиждень від астролога

Lite » Стиль життя 07.01.2019 - 21:37
Додасть упевненість в собі: календар стрижок на тиждень від астролога
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Експерт розповів, у які дні краще піти до перукаря і як це здатне вплинути на життєві обставини

Про вплив Місяця на ріст і здоров'я волосся відомо давно, тому так важливо знати фази нічного світила, щоб вміти правильно скласти графік стрижок і тим самим отримати можливість обзавестися не тільки гарною зачіскою, але й внести корективи у своє життя. Професійний астролог і нумеролог Олег Персидський опублікував в Instagram календар стрижок на тиждень – з 7 по 13 січня.

За його словами, наступного тижня Місяць буде знаходитися у фазі зростання, що позитивно впливає на стан волосся.

Додасть упевненість в собі: календар стрижок на тиждень від астролога

Ілюстративне фото (pixabay.com)

У понеділок, 7 січня краще відкласти похід у перукарню. Теж стосується і вівторка, 8 січня.

У середу, 9 січня стрижка буде сприяти збільшенню кількості подорожей, додасть впевненості в собі, але волосся почне інтенсивно випадати, тому доведеться вибирати.

У четвер, 10 січня, і п'ятницю, 11 січня астролог пропонує перенести стрижку.

У суботу, 12 січня стрижка допоможе волоссю оздоровитися, але значно послабить імунну систему.

А от в неділю 13 січня візит до перукаря краще відкласти на більш сприятливий час.

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