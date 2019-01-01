Удачный старт: гороскоп на январь 2019 года

Фото: pixabay.com

Январь, как качели будет раскачивать ваше настроение и финансовое состояние, однако в целом станет удачным стартом 2019 года

Начало и конец января не простой период для большинства знаков Зодиака, однако, середина первого месяца зимы может оказаться благополучнее. Финансовые потери и сложности во взаимоотношениях с окружающими сойдут на нет ко второй декаде месяца, что благоприятно отразиться на умственной и физической активности всех знаков, пишет junona.pro .

Фото: pixabay.com

Овен

Начало года для Овнов – напряженное и деятельное время. Объёмы задач в сфере карьеры и бизнеса не уменьшатся с прошлого года. Чтобы сохранить здоровье в это напряженное время, стоит придерживаться здорового образа жизни. В середине месяца напряжение начнет спадать, в чем не малую роль сыграет коллективная деятельность, поэтому не пытайтесь справиться со всем в одиночку. Это удачный момент для всевозможных начинаний.



Телец

Январь - благоприятная пора и для Тельцов. Вторая декада месяца принесёт долгожданные возможности. Именно в эти дни стоит закладывать фундамент будущего успеха, а конец месяца - хороший момент для поиска дополнительного источника доходов.

Близнецы

Январь для Близнецов — размеренный этап. Небольшие волнения могут принести ситуации с финансовыми вопросами или вашими личными принципами, поэтому постарайтесь избегать этих конфликтов. Наиболее событийным периодом окажется конец месяца. Целеустремленные натуры воздушного знака добьются заметных результатов на профессиональном поприще и в творческих областях.

Рак

Ракам потребуется чуть больше усилий, чем обычно приложить для достижения желаемого. Появятся неплохие возможности, однако и будет риск переоценить себя. Благоприятным временем станет середина месяца: улучшение финансового состояния, укрепление профессиональных позиций, стойкость морального духа - на высоте.

Однако, в конце января все это может пойти на спад.

Лев

Львам стоит обратить внимание на свое самочувствие. Только ближе ко второй декаде января ваш эмоциональный фон стабилизируется, а энергетические ресурсы возрастут. Последняя декада месяца хороша для поднятия статуса в обществе и признание окружающих.

Дева

Январь станет для вас одним из наиболее удачных периодов 2019 года. Поездки, знакомства, улучшатся материальное состояние и взаимоотношения с близкими. В середине января Девам откроется простор для кипучей деятельности — прекрасный момент для новых бизнес-проектов, собственного преображения, любовных дел. В конце месяца вы будете наполнены нескончаемым потоком энергии.

Весы

Январь — неплохой период для Весов. В первой декаде месяца намечаются положительные тенденции в сфере любовных и семейных отношений. Вы сможете прийти к полному взаимопониманию и гармонии с родственниками и любимыми.

В середине января появятся успехи в профессиональной области.

Последняя декада довольно противоречива: с одной стороны, у вас хватает энергии на все дела, а с другой - не исключены авантюрные события, которые будут отвлекать силы на себя.

Скорпион

В начале месяца стоит заняться карьерой, и в первой декаде придётся отказаться от дружеских встреч, потому как времени на них просто не будет. В конце месяца все кардинально изменится, вы сможете расслабиться в кругу друзей или организуете культурно-развлекательную программу.

Стрелец

Стрельцов в январе будут сопровождать запутанные ситуации. Звезды сулят множество сложных поездок, возможны травмы, однако, на любовном фронте наоборот все более чем отлично. Все силы и ресурсы мобилизуйте в конце января — это для вас удачная пора.

Козерог

Козерогов в начале января преследуют волнения и неурядицы, возможно даже ваше праздничное настроение ненадолго омрачится. Но уже к началу второй декады представители знака ощутят доброжелательность фортуны. В конце января стройте планы и ставьте цели — это время очень продуктивное.

Водолей

Начало месяца — благоприятное время для разрешения любовных дел. Переход в отношениях на новый этап или обдуманное расставание — все пойдет на пользу. Середина месяца будет связана с внутренними противоречиями и психологическим дискомфортом, поэтому все важные дела стоит на время отложить, например до конца месяца, когда ваш потенциал возрастет.

Рыбы

Продуктивный период для Рыб начнется с первых чисел января.

К середине месяца у многих появятся иные цели и новые планы, а уже в третьей декаде января появятся помощники, которые поспособствуют достижению задуманного.

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