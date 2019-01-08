Будьте обережні: астролог назвала правила поведінки під час коридору затемнень

Ілюстративне фото (pixabay.com)

Астолог пояснила, на що варто звернути особливу увагу в цей період і від чого треба відмовитися

Коридор затемнень – непротий час для всіх знаків Зодіаку, але лякатися цього не варто, слід знати "правила гри" і вміти обходити "гострі кути", не приймати поспішних рішень і не піддаватися дратівливості. Професійний астролог Наталя Анісімова розповіла в Instagram, як слід себе поводити, щоб звести до мінімуму наслідки цього несприятливого періоду і його впливу на життя.

Формально коридор затемнень буде відбуватися аж до 21 січня. У цей час не варто реагувати на чужі провокації, адже розпочаті зараз конфлікти будуть ще довго давати про себе знати.

Затемнення позначаться і на самопочутті. Люди будуть більше, ніж коли-небудь, вразливі, з'явиться нездужання, тому слід з розумінням ставитися до таких проявів у ближнього.

За словами астролога, під час затемнень ми не можемо впливати на події, тому в такий несприятливий період не варто починати нову і важливу справу – процес ризикує вийти з-під контролю і розвиватися згідно з законами вашої карми.

"У коридор затемнень наші думки мають сильне зчеплення з майбутнім. Зараз важливо відстежувати свої деструктивні установки і замінювати їх на позитивні. Якщо спливли проблеми, то задайтеся питанням, що через ці події вам хоче сказати всесвіт?" - рекомендує експерт.

Також Наталія зазначила, що ближче до 21 січня у відносинах між людьми буде спостерігатися загострення. Комусь навіть може здатися, що людина поруч сильно змінився, адже в період затемнень ми починаємо гостро відчувати те, чого раніше могли не помітити.

Ілюстративне фото (pixabay.com)

Також фахівець відповіла на питання, що часто задаються. Наприклад, чи можна в коридор затемнень робити покупки? За товарно-грошові відносини відповідає Меркурій, тому особливих застережень немає.

Також можна влаштуватися на нову роботу, тим більше, якщо вона сама знайшла кандидата. А ось виходити заміж у цей період не бажано. Хоч, згідно натальній карті, деяким можна зв'язати себе узами шлюбу.

"Чи можна починати бізнес? Тільки якщо самі обставини до цього не штовхають. Безпечніше перечекати. Чи можна купувати квартиру або переїжджати? Можна, це затемнення, швидше за все таких випадків буде чимало", – зазначила Анісімова.

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Раніше ми публікувала астрологічний прогноз на тиждень. Астролог Наталя Анісімова рассказала, на що варто звернути особливу увагу в період з 7 по 13 січня.

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