Беременная жена Виктора Павлика рассказала о серьезных материальных проблемах в семье

Материальное положение семьи украинского певца Виктора Павлика сильно пошатнулось в связи с отменой концертов из-за пандемии коронавируса. При этом артист вместе со своей молодой супругой, которая беременна, находится в минусе.

Об этом рассказала жена Виктора Павлика Екатерина Репяхова в интервью для программы "Зірковий шлях".

"Мы не то что в нуле, мы в очень жестком минусе. Можно посчитать, что в год карантина мы в минусе как минимум на 150 тысяч каждый месяц", - сказала девушка.

Из-за этих трудностей пара отложила на время покупку новой недвижимости. Они сейчас проживают в двухкомнатной квартире, а 90% вещей Виктора Павлика находятся в квартире его бывшей жены Ларисы.

При этом Репяхова мечтает, что переедет с мужем в большой дом. Девушка надеется, что єто случится уже весной.

"У нас была квартира в рассрочке, ее мы приостановили. Я хочу себе гардеробную большую, это моя мечта. А Виктору Франковичу нужен свой кабинет", - рассказала Екатерина.

По ее словам, несмотря ни на какие трудности Виктор Павлик оказывает финансовую помощь своей бывшей семье. 15 лет назад артист взял кредит на квартиру и до сих пор его выплачивает.

Жена Виктора Павлика рассказала о материальных проблемах (видео: YouTube)

Напомним, Виктор Павлик впервые разоткровенничался о молодой жене и рассказал, что она была очень ревнивая.

Ранее беременная жена Виктора Павлика поделилась первым фото ребенка.