Виктор Павлик впервые разоткровенничался о молодой жене: она была очень ревнивая

Виктор Павлик рассказал об отношениях с женой (фото: facebook.com vpavlik100)

Украинский певец Виктор Павлик уже пять лет пребывает в отношениях со своим концертным директором Екатериной, которая младше его на 23 года. У пары не все так гладко складывалось, как могло показаться на людях. В этом сам артист и признался, а также рассказал, как построить гармоничные семейные отношения.

Об отношениях с Катериной Павлик рассказал в интервью ValevskaSHOW.

"У нас довольно большая разница в возрасте, почти 30 лет. Но в мире много примеров таких браков. Тут возраст абсолютно не при чем, если между нами хорошие отношения, если есть любовь, если нам хорошо и все классно. Катя меня понимает с полувзгляда, и я ее понимаю. Она знает, что мне лучше сказать, когда лучше промолчать, как мне где-то уступить. Мы уже почти 5 лет вместе, и я чувствую, что первые несколько лет немного было не так. Она более была ревнивая, у нас больше было ссор, недоразумений. А сейчас она меня хорошо знает. Она понимает, что мне 55 лет, а ей 26, есть немного разница. Но она заметно мне уступает во всем. Несмотря на то, что она юная, уже мудрая", - разоткровенничался Виктор Павлик.

Напомним, что летом 2021 года у пары должен появиться на свет ребенок, а вот пышную свадьбу Катерина и Виктор пока не отпраздновали. Дело в том, что в начале у Виктора очень болел сын от первого брака. Потом он скончался и артисту было совсем не до свадьбы. Далее помешал карантин.

"Свадьбы толком и не было. Это совпало со многими моментами. И с карантином, и с болезнью моего сына, все вместе. Не до гуляний. Все было очень тихо, спокойно, в очень узком кругу. Но мы обязательно догоним. Даст бог, у нас родится ребенок, мы устроим пышные крестины, а постфактумом, возможно, и свадьбу", - заявил он.

Виктор Павлик раскрыл правду про семейные отношения

Как мы ранее писали, молодая жена украинского певца Виктора Павлика рассказала о том, как протекает ее первая беременность.

Напомним, 26-летняя Екатерина Репяхова рассекретила дату празднования свадьбы.