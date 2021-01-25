Вагітна дружина Віктора Павліка розповіла про серйозні матеріальні проблеми в сім'ї

Матеріальне становище сім'ї українського співака Віктора Павліка сильно похитнулося у зв'язку зі скасуванням концертів через пандемії коронавіруса. При цьому артист разом зі своєю молодою дружиною, яка вагітна, перебуває в мінусі.

Про це розповіла дружина Віктора Павліка Катерина Репяхова в інтерв'ю для програми "Зірковий шлях".

"Ми не те що в нулі, ми в дуже жорсткому мінусі. Можна порахувати, що в рік карантину ми в мінусі як мінімум на 150 тисяч кожен місяць", - сказала дівчина.

Через ці труднощі пара відклала на час придбання нової нерухомості. Вони зараз проживають у двокімнатній квартирі, а 90% речей Віктора Павліка знаходяться у квартирі його колишньої дружини Лариси.

При цьому Репяхова мріє, що переїде з чоловіком у великий будинок. Дівчина сподівається, що це відбудеться вже навесні.

"У нас була квартира в розстрочку, її ми призупинили. Я хочу собі велику гардеробну, це моя мрія. А Віктору Франковичу потрібен свій кабінет", - розповіла Катерина.

За її словами, незважаючи ні на які труднощі Віктор Павлік надає фінансову допомогу своїй колишній сім'ї. 15 років тому артист взяв кредит на квартиру і досі його виплачує.

Дружина Віктора Павліка розповіла про матеріальні проблеми (відео: YouTube)

Нагадаємо, Віктор Павлик вперше розговорився про молоду дружину і розповів, що вона була дуже ревнива.

Раніше вагітна дружина Віктора Павліка поділилася першим фото дитини.