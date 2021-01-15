Беременная жена Виктора Павлика поделилась первым фото ребенка

Екатерина Репяхова и Виктор Павлик (фото: instagram.com/repyahovakate)

Беременная первенцем жена Виктора Павлика, 26-летняя Екатерина Репяхова поделилась первыми фото будущего ребенка. Девушка находится на 19-й неделе беременности и готовится стать мамой уже в начале лета.

В своих Instagram-stories Екатерина опубликовала кадры, записанные во время УЗИ, которые фактически являются первыми снимками будущего ребенка.

"Так мы растем", - подписала девушка трогательные кадры.

Жена Виктора Павлика показала первое фото ребенка (скрин: instagram.com/repyahovakate)

Пол малыша пара пока не спешит рассекречивать. Но, как призналась Екатерина, она очень хотела девочку, а Виктор Франкович - мальчика. Для народного артиста ребенок станет уже четвертым. Трое старших детей родились в браке с предыдущими женами.

"Сейчас еще больше", - подписала кадр с малышом Репяхова

Екатерина Репяхова показала первое фото ребенка (скрин: instagram.com/repyahovakate)

Напомним, что 26-летняя Екатерина Репяхова стала четвертой женой Виктора Павлика в мае прошлого года. Девушка несколько лет работала концертным директором артиста, и между ними завязался роман.

Ранее Катя рассказывала, как долго они пытались зачать ребенка. А позже призналась, что по плану малыш родится в особенный для нее день.

Также мы писали, что сын Виктора Павлика признался, что изменил своей жене и очень жалеет об этом.