"Во всей своей красе!": Комаров опубликовал "голое" фото

Фото: (instagram.com/komarovmir)

Поклонники без ума от нового сезона шоу "Мир наизнанку"

Известный украинский ведущий, автор программы "Мир Наизнанку" Дмитрий Комаров, который недавно показал поиски дикого племени в джунглях Бразилии, опубликовал "голый" снимок вождей племенной культуры возле Вамены. Фанатов позабавили гвинейские наряды, о чем они написали в комментариях под публикацией Комарова в Instagram.

Фото: (instagram.com/komarovmir)

В подписи Комаров написал: "фото без повода. Просто для того, чтобы ваши выходные дни начинались с улыбки. Два вождя на фестивале племенной культуры возле Вамены. Остров Новая Гвинея. Провинция Папуа. Индонезия".

Скриншот поста аккаунта instagram.com/komarovmir

Поклонники стали шутить над костюмами вождей и поблагодарили Комарова за хорошее настроение.

"Ну почему же фото без повода. На предыдущем - презервативы бразильские, на этом - котеки (предмет одежды – прим. ред.) гвинейские. Как могут мужики спасаются", "Надо мужу такие трусы прикупить", "Ой я вас в гриме не узнала сразу. Шутка)) Вы классный и веселый, надеюсь шутки понимаете", "Гвинейские перцы", "А мне понравилось, как они позируют)))", "Во всей своей красе!", "Спасибо! Настроение действительно поднялось!!!)))" – пишут фаны.

Скриншоты комментариев поста аккаунта instagram.com/komarovmir

Напомним, что Комаров рассказал, чего ждать от нового выпуска "Мира наизнанку".

Ранее Комаров рассказал, как брал интервью у бразильского наркобарона.

Видео: РБК-Украина