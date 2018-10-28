"Я думал, нас просто убьют": Комаров рассказал, как брал интервью у бразильского наркобарона

Видео: (youtube.com/Светская жизнь)

Недавно популярный ведущий, автор программы "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров вернулся из опасной поездки. Как признается сам путешественник, когда он брал интервью у местного наркобарона, он думал, что в Бразилии его убьют. Об этом он рассказал в интервью Кате Осадчей, передает "Светская жизнь".

Комаров признался, что особенно волновался при встрече с местным наркобароном, так как ему угрожали по меньшей мере из пяти пистолетов.

"Это была одна из самых рискованных поездок. К примеру, перед тем как мы брали интервью у наркобарона, подъехал мотоцикл, и его пассажир достал пистолет и направил прямо на меня. Я, понятное дело, опустил телефон, мне сказали следовать за этими бандитами. Они ехали и все время держали пистолет, направленный на меня. Со временем мы прибыли во двор фавелы (трущобы в городах Бразилии – прим. ред.) и на меня нацелилось сразу пять этих пистолетов. Под вооруженным прицелом нас завели за угол, где мы и встретили этого наркобарона. И он сказал: "здравствуйте, мы можем начинать интервью", — вспоминает Комаров.

Дмитрий Комаров / Кадр из видео YouTube-канала "Светская жизнь"

Он также рассказал о том, как живут в Бразилии простые люди.

"Я думал, честно говоря, что нас просто убьют, потому что понятия не имел кто эти люди. Я спрашиваю: "а можно было нас как-то более дружелюбно встретить?". Он говорит: "нет, ты на такой территории, где действуют именно такие правила. Это реальность". То есть представьте: дети играют в футбол, женщины делают прически в парикмахерских, ходят, гуляют люди, обычный район, обычная жизнь. Но каждый третий человек с автоматом и с пистолетом, а кокаин продается просто на раскладках 2,5 доллара за 1 грамм", — поделился ведущий.

Бандиты в Бразилии / Кадр из видео YouTube-канала "Светская жизнь"

Напомним, что Комаров рассказал, что Изаура хотела бы жить в Карпатах.

Также известный ведущий назвал три города, которые должен посетить каждый украинец.

Видео: (video.rbc.ua)