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"У всій своїй красі!": Комаров опублікував "голе" фото

Lite » Подорожі 10.11.2018 - 12:55
Фото: (instagram.com/komarovmir)
Фото: (instagram.com/komarovmir)

Шанувальники без розуму від нового сезону шоу "Світ навиворіт"

Відомий український ведучий, автор програми "Світ Навиворіт" Дмитро Комаров, який нещодавно показав пошуки дикого племені в джунглях Бразилії, опублікував "голий" знімок вождів племінної культури біля Вамени. Фанатів потішило гвінейське вбрання, про що вони написали в коментарях під публікацією Комарова в Instagram.

&quot;У всій своїй красі!&quot;: Комаров опублікував &quot;голе&quot; фото

Фото: (instagram.com/komarovmir)

До підпису Комаров написав: "фото без приводу. Просто для того, щоб ваші вихідні дні починалися з посмішки. Два вождя на фестивалі племінної культури біля Вамени. Острів Нова Гвінея. Провінція Папуа. Індонезія".

&quot;У всій своїй красі!&quot;: Комаров опублікував &quot;голе&quot; фото

Скріншот поста аккаунта instagram.com/komarovmir

Шанувальники стали жартувати над костюмами вождів і подякували Комарову за гарний настрій.

"Ну чому ж фото без приводу. На попередньому - презервативи бразильські, на цьому - котеки (предмет одягу – прим. ред.) гвінейські. Як можуть мужики рятуються", "Треба чоловікові такі труси прикупити", "Ой я вас в гримі не впізнала одразу. Жарт)) Ви класний і веселий, сподіваюся жарти розумієте", "Гвінейські перці", "А мені сподобалося, як вони позують)))", "У всій своїй красі!", "Дякую! Настрій справді піднявся!!!)))" – пишуть фани.

&quot;У всій своїй красі!&quot;: Комаров опублікував &quot;голе&quot; фото

&quot;У всій своїй красі!&quot;: Комаров опублікував &quot;голе&quot; фото

&quot;У всій своїй красі!&quot;: Комаров опублікував &quot;голе&quot; фото

&quot;У всій своїй красі!&quot;: Комаров опублікував &quot;голе&quot; фото

&quot;У всій своїй красі!&quot;: Комаров опублікував &quot;голе&quot; фото

&quot;У всій своїй красі!&quot;: Комаров опублікував &quot;голе&quot; фото

Скріншоти коментарів поста аккаунта instagram.com/komarovmir

Нагадаємо, що Комаров розповів, чого чекати від нового випуску "Світу навиворіт".

Раніше Комаров розповів, як брав інтерв'ю у бразильського наркобарона.

Відео: РБК-Україна

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