Мир наизнанку: Комаров отправится на поиски дикого племени в джунглях Бразилии

Фото: Дмитрий Комаров (коллаж РБК-Украина)

Эта группа людей никогда не выходила из леса и не общалась с представителями общества

В среду, 7 ноября, на канале "1+1" выйдет третий выпуск десятого юбилейного сезона экстремального тревел-шоу "Мир наизнанку" с Дмитрием Комаровым. Напомним, в этом сезоне ведущий вместе с командой побывал в Бразилии, стране контрастов, в которой тесно соединились два разных мира: первобытная жизнь диких племен и цивилизация.

На этот раз Дмитрий Комаров покажет зрителям амазонские джунгли, подвергающееся активной вырубке и сжиганию, а также расскажет об истреблении диких племен. Ведущий посетил штат Акре, где проживает легендарное семейство, которое всю свою жизнь собирает каучук. Вместе с главой семьи он будет пытаться добыть материал, превращающийся в дальнейшем в латекс.

Фото: "Мир наизнанку" в Бразилии (пресс-служба 1+1)

Ведущий также посетил первую местную фабрику по производству средств контрацепции, сырьем для которых стал натуральный амазонский каучук. Массовое изготовление этих средств было обусловлено необходимостью защитить от нежелательных и смертельных болезней бедное население Амазонии.

Фото: "Мир наизнанку" в Бразилии (пресс-служба 1+1)

В этом выпуске Дмитрий отправится на поиски неконтактного дикого племени, которое скрывается в глубинах джунглей. Эта группа людей никогда не выходила из леса и не общалась с представителями общества. У них нет названия, и их мало кто видел. Последний раз дикарей смог сфотографировать в воздухе исследователь Карлос Мералис два года назад.

Фото: "Мир наизнанку" в Бразилии (пресс-служба 1+1)

Специально для телезрителей "Мира наизнанку" ведущий нашел бразильских авиаторов, которые согласились тайно показать место, где в последний раз зафиксировали племя.

Фото: "Мир наизнанку" в Бразилии (пресс-служба 1+1)

Напомним, в первых двух выпусках телезрители познакомились с мегаполисом Манаус, который расположился посреди нетронутых джунглей, в котором до сих пор сочетается современность и дикая природа. А самой яркой частью эпизода стал феерический фестиваль - Бой Мэй Бумба, который ежегодно проводится в небольшом городе среди диких джунглей.

Ранее Дмитрий Комаров рассказал, как брал интервью у бразильского наркобарона.Комаров признался, что особенно волновался при встрече с местным наркобароном, так как ему угрожали по меньшей мере из пяти пистолетов.

Отметим, что Комаров рассказал, что Изаура хотела бы жить в Карпатах.