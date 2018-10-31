Другая сторона Бразилии: Комаров рассказал, чего ждать от первого выпуска "Мира наизнанку"

Видео: Дмитрий Комаров представил премьеру программы "Мира наизнанку" (youtube.com/Сніданок з 1+1)

Вечером в среду, 31 октября состоится премьера десятого юбилейного сезона экстремального тревел-шоу "Мир наизнанку" с Дмитрием Комаровым. Телеведущий покажет другую сторону Бразилии, страны контрастов, в которой тесно соединились два разных мира: первобытная жизнь диких племен и цивилизация. Сезон начнется с показа сразу двух выпусков. О том, что зрители увидят уже в первом премьерном эпизоде ​​программы, Дмитрий Комаров рассказал в студии "Сніданку з 1+1".

Так, телезрители познакомятся с мегаполисом Манаус, который расположился посреди нетронутых джунглей, в котором до сих пор сочетается современность и дикая природа. Ведущий будет ездить со спасательной службой по улицам города, чтобы уберечь жителей от опасности: змеи, попавшей в бассейн одного из домов, и крокодила, который спрятался дома у одной из семей.

Фото: "Мир наизнанку" в Бразилии (пресс-служба 1+1)

Самой яркой частью эпизода станет феерический фестиваль - Бой Мэй Бумба, который ежегодно проводится в небольшом городе среди диких джунглей. На фестиваль, который несет в себе сакральную культуру амазонских индейцев и чтит их традиции, съезжаются десятки тысяч бразильцев. Карнавал по размаху действительно может соперничать с фестивалями в Рио. Участники демонстрируют огромные фигуры в виде диких животных и богов, высотой с девятиэтажный дом, контролируемых вручную, без всякой автоматизации.

Фото: "Мир наизнанку" в Бразилии (пресс-служба 1+1)

Дмитрий Комаров также покажет самую экстремальную съемку, которую он совершил на высоте почти 2000 метров снаружи вертолета, чего раньше никто до него не делал.

"Мы снимали уникальную и самую большую статую Иисуса Христа в мире, которая находится в Рио, снаружи вертолета. Этого делать ни в коем случае нельзя. Но нам удалось договориться с компанией, которая предоставила нам летательный аппарат в аренду. Мы пообещали снимать свесив ноги, но в процессе съемки я стал на подножку вертолета, чтобы записать приветственные слова нового сезона", - рассказал Дмитрий Комаров.

Фото: "Мир наизнанку" в Бразилии (пресс-служба 1+1)

Во втором выпуске телезрители продолжат знакомиться с малоизвестной частью планеты - нетронутыми амазонских лесами. Так, Дмитрий познакомит нас с диким племенем Туюка, которые встречают гостей ритуальными танцами и песнями, а на ужин угощают мясом крокодила, которого сначала нужно отловить в водах Амазонки. Туюка продолжают существовать с природой, есть муравьев на завтрак и ухаживать за домашними животными, ленивцами и попугаями, которых они любят и ценят.

Напомним, ранее Дмитрий Комаров рассказал, как брал интервью у бразильского наркобарона.Комаров признался, что особенно волновался при встрече с местным наркобароном, так как ему угрожали по меньшей мере из пяти пистолетов.

Отметим, что Комаров рассказал, что Изаура хотела бы жить в Карпатах.

Кстати, телеведущий тревел-шоу "Мир Наизнанку" Димитрий Комаров рассказал о самом опасном ритуале, который провели над ним в Бразилии.

Видео: РБК-Украина