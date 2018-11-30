Как получить скидку в аэропорту: раскрыт хитрый способ

Иллюстративное фото (facebook.com/itravel livejournal)

Вам поможет определенная форма одежды

Пользовательница сети раскрыла способ, как можно получить приятные скидки в аэропорту, подражая внешнему виду членов экипажа. Своей историей она поделилась на Reddit.

Девушка рассказала, что надела черный пиджак бренда Pinup Girl Clothing и повязала на шею красный шарф перед вылетом по нескольким американским городам, где у нее были дела. Перед вылетом в Сан-Франциско она внезапно сделала для себя открытие.

"Прежде чем я села на самолет, я решила позавтракать. После трапезы я посмотрела на чек ​​и заметила, что мне предоставили скидку сотрудника. Затем я достала из кошелька чеки из других аэропортов и поняла, что все это время мне предоставляли скидку сотрудника", — рассказала девушка.

По ее словам, сотрудники аэропортов приняли ее за стюардессу из-за ее одежды. В конце рассказа она также добавила, что кроме пиджака надела юбку-карандаш, удобные туфли на каблуке, а ее волосы были аккуратно собраны в пучок.

"Я не работаю стюардессой, но мне очень понравились скидки, которые я получаю в этом пиджаке", — добавила она.

Фото: istockphoto.com

Как оказалось, девушка не единственная - другие пользователи сети также подтвердили, что в пиджаках их принимали за работников аэропорта и предоставляли скидку.

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