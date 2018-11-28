Как не переплатить: 7 типичных ошибок путешественников

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Несколько пунктов, экономить на которых не следует ни в коем случае

Все мы мечтаем путешествовать как можно чаще и при этом тратить как можно меньше. Однако иногда в погоне за экономией мы доходим до такого абсурда, что в итоге приходится переплачивать. Чтобы этого не произошло, избегайте следующих ошибок, пишет Passion.ru.

Не гонитесь за дешевыми авиабилетами

Дешевые авиабилеты - это история про две стороны медали. С одной стороны, это возможность не копить на поездку и чаще путешествовать, с другой стороны, это отсутствие комфорта и безопасности. Плюс ко всему дешевые авиабилеты бывают только у лоукостеров, которые частенько взымают дополнительную плату за регистрацию, провоз багажа, напитки и еду в самолёте и т.д. Иногда такие полёты выходят дороже, чем перелет в эконом-классе обычной авиакомпании.

Отказ от медицинской страховки

Как мы рассуждаем, когда решаемся отказаться от нее - "Ой, да ничего со мной не случится за эти пару дней". Возможно, вы правы и ваш отдых действительно пройдет гладко, но согласитесь это бывает очень нечасто. Форс-мажоры постоянно случаются с нами именно во время отпуска и путешествий, поэтому не стоит игнорировать услуги страховой компании, ведь в случае чего, по страховке вам могут оплатить все расходы на лечение, найти подходящего врача и хорошее медицинское учреждение.

Отказ от дополнительного багажа

Если вы экономите на авиабилете, будьте готовы к тому, что обычно дешевыми вариантами бывают безбагажные тарифы, предусматривающие лишь возможность пронести на борт самолета ручную кладь весом до 7-10 кг. При этом за каждую дополнительную сумку или чемодан вам придется отдать кругленькую сумму. Кроме того, некоторые лоукостеры не разрешают провозить бесплатно пакеты из Duty Free, несмотря на то, что зачастую цены в аэропортовых магазинах на порядок выше, чем в городских торговых точках, тогда вообще ни о какой экономии речи быть не может. Если сложить все эти расходы, то получается, что "дешевый" билет подходит лишь тем, кто привык путешествовать налегке и точно не соблазнится на то, чтобы привести на родину местные деликатесы, одежду или сувениры.

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Путешествие на автомобиле

Как же сильно заблуждаются те люди, которые считают, что путешествовать в автомобиле дешевле, чем в другом виде транспорта. "У меня будет самое бюджетное и яркое путешествие по Европе", - гордо рассказывал наш друг о своих планах. Мы, конечно, понимали, что экономия получается так себе, ведь даже если рассматривать тот факт, что сэкономить на гостиницах вполне себе даже получится (некоторые вполне комфортно чувствуют себя в автомобиле), то не стоит забывать о высоких ценах на бензин в европейских странах, дорогой страховке на машину, платных дорогах и парковках, плюс прочих расходах, например, штраф за неправильную парковку, непристегнутый ремень, въезд в исторический центр и прочее. К тому же, не стоит тешить себя надеждой, что зато можно "сэкономить на еде", ведь по закону нельзя ввозить в страны Европы продукты питания, поэтому ваши запасы могут изъять еще на таможне. В итоге, когда мы все это сложили и озвучили примерную сумму нашему другу, энтузиазма у него поубавилось. Разумеется, все зависит от страны, количества пассажиров и типа автомобиля. Однако в любом случае стоить быть готовым к тому, что автопутешествие – это не так уж и дешево и подходит лишь в том случае, если вы готовы к дополнительным расходам и уверенно себя чувствуете за рулем.

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Выбор дешевой гостиницы

Это не значит, конечно, что нужно просматривать исключительно дорогостоящие отели, однако многие, в попытках сэкономить, умудряются выбирать настолько плохие варианты, что потом приходится на месте решать проблему, менять гостиницу или доплачивать за другие, более комфортные апартаменты. Кроме того, некоторые наивно полагают, что раз завтрак уже включен в стоимость номера, то можно спокойно вычеркнуть эту статью расходов, но не тут-то было. Большинство дешевых отелей считают данную услугу чистой формальностью и предлагают туристам в качестве утренней трапезы нечто неудобоваримое или экономные продукты из ближайшего супермаркета. Поэтому прежде чем выбирать тот или иной отель, прочитайте отзывы тех, кто уже там бывал, посмотрите фотографии, изучите месторасположение и прочую информацию – тогда по приезду для вас не будет сюрпризом, что, скажем, в номере нет кондиционера, его окна выходят на соседний ресторан, в ванной полно плесени, а постельное белье последний раз стирали лет 5 назад.

Неразумное расположение отеля

Еще одна ошибка, которую допускают многие путешественники – выбор гостиницы, которая располагается далеко от исторического центра, в нетуристическом месте. И в итоге приходится после многочасовой прогулки по городу и изучения достопримечательностей полчаса добираться на общественном транспорте, а потом еще топать добрых пять километров, чтобы оказаться, наконец, в своем номере. В первые дни, возможно, вас это будет забавлять – новые ощущения и возможность почувствовать на себе жизнь местных. Однако потом вам порядком надоест эта бесконечная дорога и потраченное впустую время. По итогу отпуска вы будете рассказывать друзьям не о том, что видели в городе, а о том, как томились в ожидании своего транспорта и ехали в битком набитом автобусе в час пик. Кстати, не забывайте, что проезд в некоторых странах стоит немало, поэтому если сложить все расходы, то можно было бы за эту цену найти что-то приличное поближе к туристическим маршрутам.

Фото: pixabay.com

Незнание местных цен

Как сильно туристы обжигались из-за незнания расценок в стране. Например, пару лет назад наш друг отправился в Лондон. Ему повезло приобрести билет в эту страну очень дешево, однако он не знал, что проживание и питание обойдется ему так дорого. Поэтому прежде чем поддаваться искушению и приобретать "билеты по выгодным ценам", изучите информацию о расходах на проживание в той или иной стране и лишь затем принимайте решение. Возможно, более оптимальным выходом станет выбор путешествия в соседнюю, более бюджетную страну (например, можно остановиться в Италии и в качестве экскурсии съездить в ту же Швейцарию, Францию или Португалию).

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Напомним, был составлен рейтинг самых диких требований богатых туристов. Эксперты проанализировали запросы обеспеченных туристов за 2017-2018 годы и выделили топ-10 самых нестандартных. На первое место составители рейтинга поставили условие туриста, который попросил установить на территории дома аквариум для акулы.

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