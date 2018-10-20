Названы самые лучшие города для путешествий в этом году

Иллюстративное фото: Париж (pixabay.com)

Год еще не окончен, но уже назвали 10 лучших городов для туризма

Не смотря на то, что текущий год еще не заканчивается, "Global Destination Index" уже составил свой туристических городов, пользующихся наибольшей популярностью среди любителей попутешествовать. Ниже представлен список десяти самых лучших мест для туристов в 2018 году. Эти направления вызывали наибольший интерес иностранных туристов.

1. Бангкок, Таиланд. Приток иностранных туристов в столицу Таиланда увеличился почти на 10%. В цифрах это 21,98 миллиона. Для сравнения — это больше чем все население Бангкока. Численность тайцев составляет около 8,2 миллиона человек.

2. Лондон, Великобритания. Этот город с туманного альбиона, в котором проживает почти девять миллионов жителей, в этом году посетили 20,42 миллиона туристов.

3. Париж, Франция. С начала 2018 года самый романтический город навестили 17,95 миллиона туристов, в свою очередь это делает его вторым самым посещаемым городом в Европе. Правда, парижское население состоит всего из 2,2 миллиона человек, но в пик сезона город переполнен.

4. Дубай, ОАЭ. Этот город привлекает туристов со всего мира. Возможность прикоснуться к высокотехнологичному и ультра современному миру, построенному на месте абсолютной пустыни, привлекла в Дубай 16,66 миллиона иностранных путешественников с начала 2018 года.

5. Сингапур. Азиатский "город-государство" развивается семимильными шагами, это, кстати относится и к туризму. Доказательство этому — те 14,47 миллиона туристов. Они побывали там за последние 9 месяцев.

6. Нью-Йорк, США. Многонациональный мегаполис в рейтинге с почти девятимиллионным населением, принял уже 13,67 миллиона туристов с начала года.

7. Куала-Лумпур, Малайзия. Пока рост туристического направления здесь находится в стадии развития. Но факты очевидны — 13,53 миллиона туристов, и число приезжих значительное растет. Проживает в Куала-Лумпуре порядка полутора миллионов человек.

8. Стамбул, Турция. В последнее время отдыхать там очень выгодно — из-за краха турецкой лиры. В этом городе есть все для того, чтоб путешественник остался доволен. Сочетание морского отдыха, природы, исторических мест, торговых центров и крупных рынков привлекло Стамбул 12,8 иностранных туристов с начала 2018 года.

9. Токио, Япония. Столица азиатского государства привлекла 12,12 миллионов туристов с начал года. Это все благодаря особой культуре и миксу из истории, религии, технологий будущего. Правда, Токио — город не для всех, особенно если не нравится вечная суета. Но каждый может найти здесь что-то для себя.

10. Анталия, Турция Этот известный курорт — второй представитель Турции в рейтинге самых популярных туристических городов-2018. Он остается наиболее посещаемым среди всех других в стране. С начала года Анталия приняла 11,27 миллиона иностранных туристов.

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