Як отримати знижку в аеропорту: розкрито хитрий спосіб

Ілюстративне фото (facebook.com/itravel livejournal)

Вам допоможе певна форма одягу

Користувачка мережі розкрила спосіб, як можна отримати приємні знижки в аеропорту, наслідуючи зовнішній вигляд членів екіпажу. Своєю історією вона поділилася на Reddit.

Дівчина розповіла, що одягла чорний піджак бренду Pinup Girl Clothing і пов'язала на шию червоний шарф перед вильотом по декільком американським містам, де у неї були справи. Перед вильотом в Сан-Франциско вона раптово зробила для себе відкриття.

"Перш ніж я сіла на літак, я вирішила поснідати. Після трапези я подивилася на чек і помітила, що мені надали знижку співробітника. Потім я дістала з гаманця чеки з інших аеропортів і зрозуміла, що весь цей час мені надавали знижку співробітника", — розповіла дівчина.

За її словами, співробітники аеропортів прийняли її за стюардесу з-за її одягу. В кінці розповіді вона також додала, що крім піджака одягла спідницю-олівець, зручні туфлі на підборах, а її волосся було акуратно зібране в пучок.

"Я не працюю стюардесою, але мені дуже сподобалися знижки, які я отримую в цьому піджаку", — додала вона.

Фото: istockphoto.com

Як виявилося, дівчина не єдина - інші користувачі мережі також підтвердили, що в піджаках їх приймали за працівників аеропорту і надавали знижку.

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