Хищник в городе: в Одессе по улице бродил одинокий львенок

В Одессе настолько свободная и демократичная атмосфера, что по ее улицам могут прогуливаться не только горожане и туристы, но хищники. Правда маленькие хищники.

В одесском районе Аркадия рядом с элитным жилым комплексом "Девятая жемчужина" был обнаружен местными жителями львенок. Животное неторопливо прогуливалось по тротуару.

На вид малышу не более трех месяцев от роду.

Видео со зверем было опубликовано одним из пользователей социальной сети Facebook Мариной Колосовой.

В комментариях к видео отметили, что маленький лев живет в одной из квартир жилого комплекса.

Как хищник оказался сам на улице - пока не известно.

Фото: Львенок (pixabay.com)

Также в комментариях была выражена озабоченность фактом такой беспечной "прогулки" пусть хищника, но все же еще совсем маленького, по улицам грозного мегаполиса.

"Гуляет себе львенок, что тут удивительного? Дураки же гуляют по улицам, которые заводят дома таких животных и ничего, никого это не удивляет".

"Если бы у нас работали законы, надо найти хозяина и серьезно наказать... За издевательство над животным!!!".

"В других источниках пишут, что с ним гуляют так каждый день, что пока маленький он живет в квартире, а когда подрастет, отправится в зоопарк. И он не потерялся, это неправда".

Как сообщалось ранее, в Киеве на Андреевском спуске появился новый туристический маршрут с необычными экскурсоводами.

Об этом сообщили на странице Управления туризма и промоций КГГА в социальной сети Facebook.

Отличительная черта нового "умного" маршрута в том, что по всему пути была смонтирована специальная брусчатка с QR-кодами с изображением котов.

Если перейти по этому коду, то можно найти подробное описание различных локаций маршрута.

Также мы ранее публиковали невероятно позитивную подборку котиков, которые любящие хозяева принарядили к одному из самы мистических праздников в Украине.