Свободно прыгал по поручням: в киевском метро с утра заметили обезьянку в одежде (видео)

Видео: обезьяна в метро (youtube.com/Киев вечерний)

В четверг, 19 октября утром в одном в метро пассажиры заметили обезьянку вида зеленая мартышка в джинсах и белой коттоновой кофте. Об этом сообщает сайт издания "Вечерний Киев". Животное было на поводке.

Проворный примат по кличке Жорик вел себя очень активно, и все время вприпрыжку перемещался по поручням.

Скриншот: кадр из видео (youtube.com/Киев вечерний)

Перевозка в общественном транспорте таких животных для людей - безопасна, однако эксперты из КП "Киевского зоологического парк общегосударственного значения" утверждают, что катать обезьян в метро все же не рекомендуется из-за постоянных сквозняков и большого количества вирусов (обезьяны могут болеть "человеческими" болезнями). А биологи не рекомендуют в квартирах обзаводиться такими питомцами.

Скриншот: кадр из видео (youtube.com/Киев вечерний)

"Если говорить о потребностях обезьянки, то наша страна не очень теплая. Метро — это опасность для такого животного. Ведь там сквозняки, болезни, вирусы. Обезьянка может заболеть ОРВИ, гриппом или ангиной. Они болеют всеми болезнями людей и часто переносят их гораздо труднее", — подчеркнули специалисты.

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