Страшно милые: фотоподборка забавных котиков к Хэллоуину

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Потрясающая подборка котиков к Хэллоуину

Хэллоуин – это не только мистический праздник, но и попытка приобщить себя к потустороннему миру. История Хэллоуина, корни которого восходят к традициям древних кельтов, окутана тайной – более двух тысячелетий назад в эту ночь люди собирались у костров, разводимых жрецами-друидами, надевали на себя звериные шкуры и приносили в жертву животных.

Фото: instagram.com

Согласно кельтскому поверью, в ночь с 31 октября на 1 ноября миры живых и мертвых открывали свои двери, и обитатели потустороннего мира пробирались на землю.

Чтобы не стать жертвами духов и привидений, кельты надевали на себя звериные шкуры, чтобы отпугивать "незваных гостей".

На улице возле домов люди оставляли угощения для духов.

После жертвоприношения люди забирали священный огонь домой. Символом праздника была тыква. В день привидений, ведьм и прочей нечисти, предлагаем вашему просмотру устрашающую подборку на вид вполне безобидных котиков.

Фото: instagram.com

Глядя на эти фотографии, невольно напрашивается вопрос: "А может и правда коты считаются проводниками в потусторонний мир?"

Фото: Instagram.com

Добавим, в Киеве на Андреевском спуске появился новый туристический маршрут в сопровождении котиков.

Также отметим, Алина Гросу к Хэллоуину на своей странице в Instagram опубликовала фото в образе "Мертвой невесты".

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