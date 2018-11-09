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Хижак у місті: в Одесі по вулиці блукало самотнє левеня

Lite » Приколи 09.11.2018 - 19:23

В Одесі настільки вільна і демократична атмосфера, що по її вулицях можуть прогулюватися не тільки городяни і туристи, але хижаки. Правда маленькі хижаки.

В одеському районі Аркадія поруч з елітним житловим комплексом «Дев'ята перлина» був виявлений місцевими жителями левеня. Тварина неквапливо прогулювалися по тротуару.

На вигляд малюкові не більше трьох місяців від роду.

Відео зі звіром було опубліковано одним з користувачів соціальної мережі Facebook Мариною Колосової.

В коментарях до відео відзначили, що маленький лев живе в одній з квартир житлового комплексу.

Як хижак опинився сам на вулиці - поки не відомо.

Хижак у місті: в Одесі по вулиці блукало самотнє левеня

Фото: Левеня (pixabay.com)

Також у коментарях була висловлена стурбованість фактом такої небезпечної "прогулянки" нехай хижака, але все ж ще зовсім маленького, вулицями  мегаполісу.

"Гуляє собі левеня, що тут дивного ? Дурні ж гуляють по вулицях, які заводять будинку таких тварин і нічого, нікого це не дивує".

"Якщо б у нас працювали закони, треба знайти господаря і серйозно покарати... За знущання над твариною!!!".

"В інших джерелах пишуть, що з ним гуляють так кожен день, що поки маленький він живе в квартирі, а коли підросте, відправиться в зоопарк. І він не загубився, це неправда".

Хижак у місті: в Одесі по вулиці блукало самотнє левеняХижак у місті: в Одесі по вулиці блукало самотнє левеняХижак у місті: в Одесі по вулиці блукало самотнє левеня

Як повідомлялося раніше, у Києві на Андріївському узвозі з'явився новий туристичний маршрут з незвичайними екскурсоводами.

Про це повідомили на сторінці Управління туризму і промоцій КМДА в соціальній мережі Facebook.

Відмітна риса нового "розумного" маршруту в тому, що по всьому шляху була змонтована спеціальна бруківка з QR-кодами із зображенням котів.

Якщо перейти за цим кодом, то можна знайти докладний опис різних локацій маршруту.

Також ми раніше публікували неймовірно позитивну добірку котиків, які люблячі господарі причепурили до одного з самих містичних свят в Україні.

 

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