"Умный" маршрут: в Киеве появились экскурсии с котиками

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Коты "расскажут" о каждой достопримечательности на маршруте

В Киеве на Андреевском спуске появился новый туристический маршрут с необычными экскурсоводами. Об этом сообщили на странице Управления туризма и промоций КГГА в социальной сети Facebook.

Отличительная черта нового "умного" маршрута в том, что по всему пути была смонтирована специальная брусчатка с QR-кодами с изображением котов.

Если перейти по этому коду, то можно найти подробное описание различных локаций маршрута.

Маршрут называется "Тропа по Андреевскому спуску" и в него входит 14 исторических объектов: Музей Одной улицы, мурал "Возрождение", Киевский академический театр "Колесо", Дом-музей М. Булгакова, Театр на Подоле, Замковая гора, жилой микрорайон Воздвиженский, Замок Ричарда, самый старый сохранившийся деревянный дом Киева, Музей Ивана Кавалеридзе, Аллея художников, Андреевская церковь, Старокиевская гора, Город Владимира.

Также авторы проекта объяснили, почему для указателей выбрали именно котов.

"Потому что первые коты поселились на спуске задолго до горожан и даже задолго до появления самой улице. И до сих пор кот остается мистическим проводником по древнему Киеву. Как и положено представителям этого независимого вида, он гуляет сам по себе, но всегда не прочь показать любознательным живописные уголки своего города", – объяснили авторы нового маршрута.

Скриншот фото (facebook.com/kyivtourism)

Напомним, ранее мы сообщали о том, что названы 10 мистических мест столицы, которые можно посетить на Хеллоуин.

А также писали о том, что киевлянам покажут уникальный кинопроект "Машина времени".

Видео: РБК-Украина