Знаменитая певица позировала топлес в джинсах от украинского дизайнера

Фото: Рита Ора (instagram.com/ritaora)

Мировые звезды все чаще выходят в свет в вещах от украинских брендов

Известная британская певица Рита Ора присоединилась к числу мировых знаменитостей, которые "засветились" в нарядах от украинских дизайнеров. Поп-звезда позировала в джинсах от украинского бренда Натальи Зинько на откровенном фото.

На снимке, сделанном в гримерке, Рита запечатлена топлес, прикрывая грудь руками и стоя боком к камере. При этом на ней надеты необычные джинсы от Natasha Zinko. Об этом дизайнер сообщила на своей странице в Instagram.

Фото: (instagram.com/natashazinkomagazin)

28-летняя артистка, известная по таким хитам, как "Let You Love Me", "Girls", "Your Song", демонстрирует стройную фигуру и свои многочисленные татуировки.

Отметим, что эти джинсы можно приобрести онлайн, со скидкой они стоят 819 долларов (около 23 тысяч гривен).

Фото: (farfetch.com)

Напомним, на одной из престижнейших кинопремий мира Золотой глобус 2019 сразу две знаменитости появились в платьях от украинских дизайнеров. Американская актриса Джейми Чон развлекалась на афтепати Золотого глобуса в эффектном красном платье от Нади Дзяк, а актриса Меган Маллали вышла на сцену в роскошном синем платье в пол от дизайнера Ольги Навроцкой.

Мы также сообщали, что известная певица Дуа Липа вышла на сцену в платье от украинского дизайнера. Звезда выступила на праздничном концерте в Чикаго в соблазнительном мини-платье бирюзового цвета из коллекции Resort 2019 Натальи Зинько.

Кстати, голливудская актриса Кэтрин Зета-Джонс восхитила образом в платье-вышиванке на отдыхе с мужем и детьми на Кубе.

