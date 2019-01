Знаменита співачка позувала топлес в джинсах від українського дизайнера

Фото: Рита Ора (instagram.com/ritaora)

Світові зірки все частіше виходять в світ у речіах від українських брендів

Відома британська співачка Рита Ора приєдналася до числа світових знаменитостей, які "засвітилися" в нарядах від українських дизайнерів. Поп-зірка позувала в джинсах від українського бренду Наталії Зінько на відвертому фото.

На знімку, зробленому в гримерці, Рита зображена топлес, прикриваючи груди руками і стоячи боком до камери. При цьому на ній надіті незвичайні джинси від Natasha Zinko. Про це повідомила дизайнер на своїй сторінці в Instagram.

Фото: (instagram.com/natashazinkomagazin)

28-річна артистка, відома по таким хітам, як "Let You Love Me", "Girls", "Your Song", демонструє струнку фігуру і свої численні татуювання.

Зазначимо, що ці джинси можна придбати онлайн, зі знижкою вони стоять 819 доларів (близько 23 тисяч гривень).

Фото: (farfetch.com)

Нагадаємо, на одній з найпрестижніших кінопремій світу Золотий глобус 2019 відразу дві знаменитості з'явилися в сукнях від українських дизайнерів. Американська актриса Джеймі Чон розважалася на афтепаті Золотого глобуса в ефектному червоному платті від Наді Дзяк, а актриса Меган Маллалі вийшла на сцену в розкішній синій сукні від дизайнера Ольги Навроцької.

Ми також повідомляли, що відома співачка Дуа Ліпа вийшла на сцену у сукні від українського дизайнера. Зірка виступила на святковому концерті в Чикаго в спокусливому міні-плаття бірюзового кольору з колекції Resort 2019 Наталії Зінько.

До речі, голлівудська актриса Кетрін Зета-Джонс захопила образом у сукні-вишиванці на відпочинку з чоловіком і дітьми на Кубі.

Як носити анімалістичний принт (відео: РБК-Україна)