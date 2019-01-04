Голливудская актриса восхитила образом в платье-вышиванке на отдыхе

Фото: Кэтрин Зета-Джонс (instagram.com/catherinezetajones)

Звездная пара с детьми отправились на отдых на Кубу

Знаменитая голливудская актриса Кэтрин Зета-Джонс вместе с мужем Майклом Дугласом и детьми отдыхает на Кубе и поделилась оттуда редким семейным фото. На снимке, опубликованном в Instagram, звезда позирует с супругом в красивом платье-вышиванке.

Пара нежно обнимается на фоне моря. 49-летняя Кэтрин восхитительно выглядит в коротком белом платье с глубоким декольте и вышивкой, соломенной шляпе и солнцезащитных очках.

"Любовь в раю", - подписала фото обладательница премий "Оскар" и BAFTA.

Фото: Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас (instagram.com/catherinezetajones)

Кстати, некоторые подписчики звезды порадовались в комментариях, что она надела вышиванку.

Скриншот комментариев (instagram.com/catherinezetajones)

Ранее в "сториз" своего аккаунта Зета-Джонс также поделилась ярким семейным снимком, на котором они с супругом позируют вместе с детьми - 15-летней Кэрис и 18-летним Диланом - на фоне розовой стены.

Фото: Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас с детьми (instagram.com/catherinezetajones)

Отметим, что в последние годы вышиванки становятся все более трендовыми и модными среди мировых знаменитостей, и они нередко выходят в них в свет или же отправляются на отдых. Среди них – голливудская актриса Деми Мур, всемирно известная американская танцовщица и фотомодель Дита фон Тиз, Клаудия Шиффер, Хайден Панеттьери и другие. Кроме того, селебрити все чаще выбирают одежду от украинских дизайнеров.

Напомним, оскароносная актриса Бри Ларсон отпраздновала Рождество в пижаме от украинского бренда.

Мы также сообщали, что известная певица Дуа Липа вышла на сцену в платье от украинского дизайнера. Артистка выступила на праздничном концерте в Чикаго в соблазнительном мини-платье бирюзового цвета из коллекции Resort 2019 Натальи Зинько.

Отметим, что всемирно известная австралийская певица Кайли Миноуг вышла в свет в наряде от украинского дизайнера. Так, на свое шоу в Дублине 50-летняя артистка надела черный топ бренда Anna October.

Видео: РБК-Украина