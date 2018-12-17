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Известная певица вышла на сцену в платье от украинского дизайнера

Lite » Стиль и мода 17.12.2018 - 14:58
Известная певица вышла на сцену в платье от украинского дизайнера
Фото: Дуа Липа (instagram.com/dualipa)

Артистка дала концерт в Чикаго в сексуальном мини-платье

В последнее время мировые знаменитости все чаще появляются на публике в нарядах от украинских дизайнеров. Не стала исключением и известная британская певица родом из Косово Дуа Липа, которая вышла на сцену в ярком образе.

Артистка выступила на праздничном концерте в Чикаго в соблазнительном мини-платье бирюзового цвета из коллекции Resort 2019 Натальи Зинько. Об этом украинский дизайнер сообщила на своей странице в Instagram.

Известная певица вышла на сцену в платье от украинского дизайнераИзвестная певица вышла на сцену в платье от украинского дизайнера

Скриншот поста (instagram.com/natashazinkomagazin)

Наряд на бретельках также украшен многочисленными блестками.

Отметим, что 23-летняя исполнительница таких популярных хитов, как "One Kiss", "No Lie", "Last dance" дополнила свой образ блестящими серебристыми ботфортами на шпильке и ярким макияжем.

Известная певица вышла на сцену в платье от украинского дизайнера

Фото: Дуа Липа (instagram.com/dualipa)

Несколько снимков с выступления Дуа Липа выложила на своей странице в Instagram.

Известная певица вышла на сцену в платье от украинского дизайнераИзвестная певица вышла на сцену в платье от украинского дизайнераФото: Дуа Липа (instagram.com/dualipa)

"Чертовски празднично", -  написала звезда под фото.

 

Фото: Дуа Липа (instagram.com/dualipa)

Напомним, ранее британская актриса Наоми Харрис показала образ от украинского дизайнера. Звезда отдала предпочтение удобному повседневному костюму от Натальи Зинько.

Отметим, что также всемирно известная австралийская певица Кайли Миноуг вышла в свет в наряде от украинского дизайнера. Так, на свое шоу в Дублине (Ирландия) 50-летняя артистка надела черный топ бренда Anna October.

Мы также писали о том, что звезда "50 оттенков серого", американская актриса Дакота Джонсон посетила 17-й ежегодный Международный кинофестиваль в Марракеше (Марокко). На красной дорожке Дакота появилась в минималистичном платье жемчужного цвета из весенней коллекции украинского бренда Bevza, стоимостью 670 долларов.

Видео: РБК-Украина

Ани Лорак в сетчатых колготках раскритиковали за откровенный наряд Ольга Сумская восхитила ярким нарядом от украинского дизайнера
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