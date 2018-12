Известная певица вышла на сцену в платье от украинского дизайнера

Фото: Дуа Липа (instagram.com/dualipa)

Артистка дала концерт в Чикаго в сексуальном мини-платье

В последнее время мировые знаменитости все чаще появляются на публике в нарядах от украинских дизайнеров. Не стала исключением и известная британская певица родом из Косово Дуа Липа, которая вышла на сцену в ярком образе.

Артистка выступила на праздничном концерте в Чикаго в соблазнительном мини-платье бирюзового цвета из коллекции Resort 2019 Натальи Зинько. Об этом украинский дизайнер сообщила на своей странице в Instagram.

Скриншот поста (instagram.com/natashazinkomagazin)

Наряд на бретельках также украшен многочисленными блестками.

Отметим, что 23-летняя исполнительница таких популярных хитов, как "One Kiss", "No Lie", "Last dance" дополнила свой образ блестящими серебристыми ботфортами на шпильке и ярким макияжем.

Фото: Дуа Липа (instagram.com/dualipa)

Несколько снимков с выступления Дуа Липа выложила на своей странице в Instagram.

Фото: Дуа Липа (instagram.com/dualipa)

"Чертовски празднично", - написала звезда под фото.

Фото: Дуа Липа (instagram.com/dualipa)

Напомним, ранее британская актриса Наоми Харрис показала образ от украинского дизайнера. Звезда отдала предпочтение удобному повседневному костюму от Натальи Зинько.

Отметим, что также всемирно известная австралийская певица Кайли Миноуг вышла в свет в наряде от украинского дизайнера. Так, на свое шоу в Дублине (Ирландия) 50-летняя артистка надела черный топ бренда Anna October.

Мы также писали о том, что звезда "50 оттенков серого", американская актриса Дакота Джонсон посетила 17-й ежегодный Международный кинофестиваль в Марракеше (Марокко). На красной дорожке Дакота появилась в минималистичном платье жемчужного цвета из весенней коллекции украинского бренда Bevza, стоимостью 670 долларов.

Видео: РБК-Украина