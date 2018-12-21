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Для журнала Playboy впервые снялась лысая модель

Lite » Стиль и мода 21.12.2018 - 19:42
Для журнала Playboy впервые снялась лысая модель
Фото: Вендела Линдблом (instagram.com/vendela)

Девушка отметила, что лысая голова придает ей уверенности в себе

Страницы знаменитого мужского журнала Playboy впервые в его истории украсит лысая модель - 23-летняя шведка Вендела Линдблом. Снимком с бекстейдж фотосета девушка поделилась на своей странице в Instagram.

Как сообщило издание, необычная модель получила "титул" Playmate of the Month - подружка месяца журнала Playboy.

Для журнала Playboy впервые снялась лысая модель

Фото: Вендела Линдблом (instagram.com/vendela)

Снимки  Венделы, которая называет себя "та самая лысая девчонка", и ее краткая биография попали на центральный разворот глянца.

Сама фотосессия появятся в январском номере издания. Автор съемки - американский фотограф Джош Райан.

Для журнала Playboy впервые снялась лысая модель

Скриншот поста (instagram.com/playboy)

Судя по аккаунту модели, она сбрила волосы около трех лет назад и вполне довольна своей внешностью. Линдблом призналась, что больше не хочет отращивать волосы, потому что бритая голова придает ей уверенности в себе.

"Честно говоря, мне надоело выглядеть как все. Я долго об этом думала перед тем, как решиться. Я понимаю, что не всем нравится моя внешность. Важно мыслить позитивно и уверенно идти к своей цели", - отметила Вендела.

 

Фото: Вендела Линдблом (instagram.com/vendela)

Напомним, 48-летняя Наоми Кэмпбелл снялась топлес для косметического бренда. Звезда появится в рекламной кампании косметической марки NARS.

Мы также писали о том, что американская супермодель Эмили Ратаковски показала поклонникам кадры со своей новой чувственной фотосессии. 

Кстати, самая сексуальная модель Playboy стала Золушкой в клипе украинской группы Тартак. Во время съемок на улицах Киева, когда девушка грациозно дефилировала в достаточно откровенной одежде, собирались настоящие пробки.

 Видео: РБК-Украина

 

 

Самая сексуальная модель Playboy стала Золушкой в клипе украинской группы 48-летняя Наоми Кэмпбелл снялась топлес для косметического бренда
Новости Украины фотосессияPlayboyмодель
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