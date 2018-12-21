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Для журналу Playboy вперше знялася лиса модель

Lite » Стиль і мода 21.12.2018 - 19:42
Для журналу Playboy вперше знялася лиса модель
Фото: Вендела Ліндблом (instagram.com/vendela)

Дівчина зазначила, що лиса голова надає їй впевненості в собі

Сторінки знаменитого чоловічого журналу Playboy вперше в його історії прикрасить лиса модель - 23-річна шведка Вендела Ліндблом. Знімком з бекстейдж фотосету дівчина поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Як повідомило видання, незвичайна модель отримала "титул" Playmate of the Month - подружка місяця журналу Playboy.

Для журналу Playboy вперше знялася лиса модель

Фото: Вендела Ліндблом (instagram.com/vendela)

Знімки Вендели, яка називає себе "та сама лиса дівчинка", і її коротка біографія потрапили на центральний розворот глянцю.

Сама фотосесія з'являться в січневому номері видання. Автор зйомки - американський фотограф Джош Райан.

Для журналу Playboy вперше знялася лиса модельДля журналу Playboy вперше знялася лиса модель

Скріншот поста (instagram.com/playboy)

Судячи з запису моделі, вона збрила волосся близько трьох років тому і цілком задоволена своєю зовнішністю. Ліндблом зізналася, що більше не хоче відрощувати волосся, тому що поголена голова надає їй впевненості в собі.

"Чесно кажучи, мені набридло виглядати, як всі. Я довго про це думала перед тим, як зважитися. Я розумію, що не всім подобається моя зовнішність. Важливо мислити позитивно і впевнено йти до своєї мети", - зазначила Вендела.

 

Фото: Вендела Ліндблом (instagram.com/vendela)

Нагадаємо, 48-річна Наомі Кемпбелл знялася топлес для косметичного бренду. Зірка з'явиться в рекламній кампанії косметичної марки NARS.

Ми також писали про те, що американська супермодель Емілі Ратаковски показала шанувальникам кадри зі своєї нової чуттєвої фотосесії.

До речі, найсексуальніша модель Playboy стала Попелюшкою в кліпі українського гурту Тартак. Під час зйомок на вулицях Києва, коли дівчина граціозно дефілювала в досить відвертому одязі, збиралися справжні пробки.

Відео: РБК-Україна

 

 

Найсексуальніша модель Playboy стала Попелюшкою в кліпі українського гурту 48-річна Наомі Кемпбелл знялася топлес для косметичного бренду
Новини України фотосессияPlayboyмодель
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